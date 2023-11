Tragedija na tekmi: Adama z drsalko zadel v vrat, umrl v bolnišnici (FOTO)

Potem ko je v tragičnem dogodku na hokejski tekmi v Veliki Britaniji konec oktobra umrl ameriški hokejist Adam Johnson, je britanska policija danes aretirala osumljenca za umor. Podrobnosti o tem, koga so aretirali, yorkshirska policija ni razkrila.

Usodne poškodbe vratu

Adam Johnson je umrl zaradi posledic poškodb vratu, ki jih je dobil 29. oktobra na tekmi svoje ekipe Nottingham Panthers. Na tekmi v gosteh v Sheffieldu je hokejista eden od tekmecev z drsalko zadel v vrat, kljub hitri zdravniški pomoči na ledu in poznejšemu prevozu v bolnišnico pa je 29-letnik poškodbam dan pozneje podlegel.

»Takoj po tej tragediji smo začeli preiskavo. Vse od dogodka smo skrbno preučili vse dejavnike, ki so vodili do smrti igralca v teh okoliščinah. Sodelujemo tudi s strokovnjaki na več področjih, prav tako s pristojnimi za zdravstvo in varnost v okrožju Sheffield,« so pojasnili v pristojnem policijskem uradu v Sheffieldu.

Smrt hokejista je sprožila številne polemike v hokejskem svetu o morebitni obvezni uvedbi zaščite za vrat. Ta v večini tekmovanj ni obvezna, je pa priporočljiva.