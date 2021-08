Todt navijačem Schumija prižgal žarek upanja

Od njegove nesreče med smučanjem 29. decembra 2013 javnost ni videla sedemkratnega prvaka formule ena Michaela Schumacherja (52). Občasno kakšno drobtinico o njegovem zdravstvenem stanju, v javnost poda njegov nekdanji šef pri Ferrariju, sedaj pa predsednik Fie, Jean Todt (75), ki je redni obiskovalec družine, s katero je v dobrih prijateljskih odnosih. Tokrat so njegove izjave za Sport Bild med navijači legendarnega Schumija vzbudile upanje, da bo Nemec nekoč vendarle okreval.



Ob siceršnjem pomanjkanju informacij o Schumacherjevem zdravstvenem stanju v javno velja mnenje, da je zmagovalec 91 dirk formule ena v bolj ali manj vegetativnem stanju. Todt je za Bild dejal, da je grozljivo nesrečo med smučanjem, ko je v francoskih Alpah z glavo udaril ob kamen, Schumacher preživel zgolj zato, ker »je njegova žena Corinna Schumacher (52) želela, da preživi« in zaradi prizadevanja zdravnikov.



Todt je dejal, da je Corinna fantastična ženska, ki sedaj vodi družino. »Tega ni pričakovala. Zgodilo se je nenadoma in ni imela izbire. Vendar ji gre odlično. Zahvaljujoč delu zdravnikov in sodelovanju Corinne, ki je želela, da preživi, je preživel - a s posledicami. In sedaj se borijo s posledicami. Upamo, da se bo stanje počasi, a zagotovo izboljšalo,« so besede, ki dajo upati, da se bo Schumacherjevo stanje po poškodbi glave popravilo.

