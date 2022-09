Tako je Dončić okrvavljen za nekaj časa ustavil tekmo (FOTO)

Slovenija je premagala Francijo, tekmo pa je, kot je že znano, obeležil naš Luka Dončić, ki je kraljeval na parketu. Francozi so ga skušali zaustaviti na vsak način, med drugim tudi tako, da je francoski velikan Vincent Poirier našega košarkarskega velemojstra s komolcem močno udaril po glavi in ga okrvavil.

FOTO: Thilo Schmuelgen, Reuters

Francozu so sodniki dosodili tehnično napako, našemu asu pa so morali zašiti rano. A to Dončića ni zaustavilo na parketu in je bil še boljši.