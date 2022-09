Po drami v Kölnu na obzorju spektakel v Berlinu (FOTO)

Slovenski košarkarji so v spektakularni tekmi z olimpijskimi podprvaki Francozi zasluženo zmagali z izidom 88:82 in si zagotovili najboljše izhodišče za sobotni start končnice eurobasketa 2022. Luka Dončić je pri tem zadel neverjetnih 47 točk, toda pohvaliti je treba prav vse.

V polni kölnski dvorani je še dolgo odmevalo »Kdor ne skače, ni Sloven'c«, rojaki kölnskih junakov pa že iščejo različne poti proti Berlinu. Slovenija je iz dneva v dan boljša, njene tekme pa bolj dramatične in spektakularne. Torkovi zmagi z Nemčijo (88:80) je namreč sledila še bolj dramatična tekma s Francijo, izenačen in napet dvoboj olimpijskih podprvakov in evropskih prvakov pa je zasluženo pripadel slednjim.

Brez Mika Tobeyja

Slovenija je začela tekmo brez pomoči Mika Tobeyja, ki si je zvil gleženj na tekmi z Nemčijo, saj so v slovenskem taboru ocenili, da odličnega košarkarja raje privarčujejo za ključne izzive, ki bodo sledili konec tedna. Selektor Aleksander Sekulić je kljub temu uvrstil v začetno peterko znana imena, to so bili: Goran Dragić, Jaka Blažič, Žiga Dimec, Vlatko Čančar in Luka Dončić.

Francozi so se Dončića lotili tako grobo, da so mu morali zdravniki ob polčasu zašiti tudi rano na glavi po prejetem udarcu s komolcem. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Slovenija je igrala dobro kolektivno obrambo proti neugodnim in strelsko odlično razpoloženim Francozom, v napadu pa je večji del tekme vendarle igral simultanko odlični košarkar Dallasa Luka Dončić. Ljubljančan je zadeval celo najbolj nemogoče koše, polnil koš Francozov, se vmes upravičeno jezil na sodnike, ki niso bili kos izzivu, ter navduševal navzoče z zadetimi trojkami z velike razdalje.

Prvi polčas je v resnici pripadel slovenskemu megazvezdniku, ki ga nihče ni mogel ustaviti. Luka je nizal točke, zadeval lahke in nemogoče koše, posebej spektakularno trojko pa je dosegel za vodstvo s 36:33, ko je v zadnji sekundi napada z eno roko z leve strani vrgel iz obupa – vsaj tako se je zdelo gledalcem – in zadel koš, ki je dvignil na noge dvorano.

Slovenci zasluženo na vrhu Slovenija: Francija 88:82 (64:64, 44:40, 20:19); Lanxess Arena, gledalcev 13.426, sodniki Glišić (Srb), Ciulin (Rom) in Poursanidis (Grč); Slovenija: Dončić 47 (11:12), G. Dragić 14 (2:2), Blažič 4 (4:4), Čančar 6 (2:2), Dimec – prva peterka; Samar, Prepelič 2, Murić 9 (1:3), Z. Dragić 6; Rupnik, Nikolić in Tobey niso igrali; Francija: Albicy, Fournier 15 (2:3), Tarpey 8 (2:2), M'Baye 13, Gobert 19 (1:4) – prva peterka; Okobo 11, Luwawu-Cabarrot 2, Heurtel 10 (1:1), Poirier 2 (2:2), Fall 2; Yabusele in Maledon nista igrala; met za dve točki: Slovenija 22:34 (65 %), Francija 22:31 (71 %); za tri: Slovenija 8:27 (30 %), Francija 10:30 (33 %); skoki: Slovenija 30 (25+5), Francija 30 (25+5); Madžarska - Nemčija večerna tekma. Vrstni red: Slovenija 4:1, Nemčija 3:1, Francija 3:2, Litva 2:3, BiH 2:3, Madžarska 0:4.

V derbiju, polnem tehničnih napak in izlitih čustev, je Slovencem vendarle uspelo veliko: zagotovili so si najboljši izhodiščni položaj pred sobotnim startom osmine finala, obenem pa si polepšali pot proti Berlinu, ki bo gostil končnico letošnjega eurobasketa v štirih evropskih državah. Kdo ve, koliko tisoč Slovencev bo konec tedna romalo v nemško metropolo!