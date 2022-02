Ste vedeli, da sta olimpijski junakinji Urša in Nika pravzaprav svakinji?

Izjemno zgodbo sta na olimpijskih igrah v Pekingu spisali smučarski skakalki Urša Bogataj in Nika Križnar z zlato in bronasto kolajno. Solze sreče so oblivale sotekmovalki, tekmici, najboljši prijateljici in sostanovalki. »Zelo sem vesela, da je nama uspelo. Vedno sem si to želela. Tudi v Courchevelu, ko sva bili obe na veliki nagradi na stopničkah, sva jokali od sreče, ker sva dobri prijateljici, cimri, vedno se imava fino, ko sva v sobi,« je o njunem prijateljstvu povedala novopečena olimpijska prvakinja.

»Rekli sva si, da bo cilj izpolnjen, ko bova domov odšli z eno od medalj, ni važno katera jo bo vzela. Ko pa obenem stojiš takole še ob svoji najboljši prijateljici, je to še bolj posebno. Danes bova kar s težavo zaspali,« je dejala Križnarjeva.

Z obema dekletoma so se veselili tudi doma, pri Bogatajevih v Polhovem Gradcu in pri Križnarjevih v Delnicah v Poljanski dolini. Eden najsrečnejših med temi pa je bil Sandi Križnar - Nikin brat in tudi Uršin fant. Slovenski olimpijski junakinji sta tako poleg vsega tudi bodoči svakinji. »Res sem ponosen na obe, prvo in tretje mesto, obema čestitam,« je Sandi povedal za Televizijo Slovenija, »družinskega uspeha« so se veselili tudi vsi ostali člani.

Sprejem v olimpijski vasi

Uršo in Niko so pozno po lokalnem času pričakali tudi v olimpijski vasi v Zhangjiakouju. Vsa štiri dekleta so bila deležena bučnih čestitk, pričakal jih je tudi poseben transparent.

Proslavljanje kolajne se bo zavleklo še v nedeljo, ko bo na sporedu tudi uradna podelitev kolajn. Tretjič v zgodovini zimskih olimijskih iger bo zadonela Zdravljica - doslej jo je dvakrat slišala alpska smučarka Tina Maze.