V solzah tudi trener Zupančič: Šli smo na vse tri kolajne

Kakšen začetek olimpijskih iger v Pekingu za Slovenijo! Na tekmi smučarskih skakalk sta Urša Bogataj in Nika Križnar z zlato in bronasto kolajno poskrbeli za zgodovinski uspeh slovenskega športa - še nikdar doslej Slovenija ni osvojila dveh kolajn na eni tekmi. Bogatajeva se je z zlato kolajno tudi pridružila Tini Maze, doslej edini dobitnici zlata na zimskih igrah.

V Zhangjiakouju so danes tekle solze sreče v slovenskem taboru. Ne le vsaka svojega uspeha, izjemno sta se slovenski junakinji - najboljpi prijateljici in cimri - veselili tudi druga za drugo.

Zdravljica bo v čast nove olimpijske prvakinje Urše Bogataj zadonela na uradni podelitvi v nedeljo. Slovenija je po prvem dnevu iger na drugem mestu na lestvici kolajn, pred nami je le Norveška z dvema zlatima kolajnama.

»Zelo sem vesela, da je nama uspelo. Vedno sem si to želela. Tudi v Courchevelu, ko sva bili obe na veliki nagradi na stopničkah (6. avgust 2021, na enakih mestih, op. STA), sva jokali od sreče, ker sva dobri prijateljici, cimri, vedno se imava fino, ko sva v sobi. Ne vem, kako je mogoče, da nama je to uspelo, ampak enostavno nama je,« je v prvem odzivu v mešani coni dejala olimpijska prvakinja.

Urša Bogataj FOTO: Matej Družnik

Uresničile so se sanje

»Sanje so se uresničile. Meni so se definitivno, Urši najbrž tudi, le kaj bi si želela boljšega. Rekli sva si, da bo cilj izpolnjen, ko bova domov odšli z eno od medalj, ni važno katera jo bo vzela. Vesela sem, da sta mi uspela dva dobra skoka, še vseeno z majhno napako, ampak ni bila tolikšna, da bi me stala kolajne. Moram pa poudariti, da sem tako vesela za Uršo, za mojo cimro, da ji je to uspelo. Ko pa obenem stojiš takole še ob svoji najboljši prijateljici, je to še bolj posebno. Danes bova kar s težavo zaspali,« pa je odvrnila Križnarjeva, potem ko sta pri -14 stopinjah Celzija kar skupaj opravili zadnje medijske obveznosti pred odhodom v toplejše prostore.

Kljub temu, da je bilo zelo hladno, je obe pogrel občutek, da si bosta na uradni podelitvi v nedeljo okoli vratu nadeli kolajni zlatega oz. bronastega leska. Takole je občutek opisala olimpijska prvakinja Bogatajeva. »Fajn je. Nikoli si nisem tega predstavljala. Nekako se mi to zimo ni poklopilo, naredila sem že zelo dobre skoke na tekmi, a je bila katera vedno boljša ali pa sem dobila slabe ocene. Ocen danes niti nisem pogledala. Ko sem izvedela, da imava obe z Niko kolajno, nisem mogla verjeti.«

»Ta skakalnica mi je bila že od prvega skoka všeč. Mogoče zato, ker je bil že prvi dober. Nekako sva se ujeli in doslej mi je šlo v redu. Upam, da bo tudi naprej tako,« je še dodala in spomnila na mešano ekipno tekmo.

Vesela slovenska ekipa FOTO: Matej Družnik

Urša in Nika tudi na mešani tekmi

Tudi na tej bo nastopila s svojo prijateljico in bronasto z današnje tekme Niko Križnar. Tako so se ženske odločile same že pred tekmo, je po tekmi potrdil glavni trener slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič.

Dodal je, da so bile vse težave v zadnjem obdobju in tudi pred sezono poplačane. »Po vseh teh stresnih časih, res napetem januarju, vseh teh pripravah, ko smo trepetali, ali bomo sploh lahko šli na olimpijske igre. Tudi tukaj zelo zahteven protokol, še zdaleč nismo popolni. Bili so stresni trenutki, tudi na tekmi. Ste pa videli, da so bile punce pripravljene, da smo šli res na vse tri kolajne. Na koncu smo dobili dve, kar si pred tem nismo predstavljali. To sta prvi kolajni za ženske skoke na igrah ter prva zlata v slovenskih skokih nasploh. Po vsem tem ti odleže,« je bil vidno ganjen tudi trener.

Danes ne bosta spali

A počitka ne bo. Že v ponedeljek torej sledi nov preizkus za glavni junakinji današnjega dne. »Počitka res ne potrebujeva, se mi zdi, da sva v tako dobrem naletu, da bova najprej zablesteli še na ekipni tekmi, potem pa lahko greva objeti domače, ki jih obe že zelo pogrešava. Danes bo zagotovo padel še kakšen videoklic preden zaspim, no, če bom sploh spala. Ekipna tekma bo še zelo pomembna in upam, da še tam vzamemo kakšno medaljo,« je dodala danes tretjeuvrščena skakalka.

Mešana ekipna tekma bo na sporedu v ponedeljek, ob 12.45. Na njih torej ne bosta nastopili danes peta Ema Klinec ter devetouvrščena Špela Rogelj. V skoraj vsaki drugi reprezentanci bi bila to zelo lepa uspeha, v slovenski pa sta ostala kar malce v senci. Vseeno sta bili obe skakalki navdušeni nad skoki obeh rojakinj na stopničkah.

Najboljše smučarske skakalke FOTO: Hannah Mckay Reuters

Ekipa je popolna

»V zadnjem mesecu smo vse to skupaj zrežirali. Imeli smo bolj kot ne le težave, dan za dnem so nam v bistvu odpadali člani ekipe. Tudi nimamo maserja in serviserja Gabra Arha, ki zdajle verjetno že proslavlja doma. S tem, kar se je danes zgodilo, je naša ekipa popolna,« je dejala svetovna prvakinja iz lanskega Oberstdorfa Klinčeva.

»Sigurno je super, če ima Slovenija na koncu dve medalji, dober ekipni uspeh, tudi moj rezultat je bil najboljši na olimpijskih igrah doslej. Vseeno sem ciljala višje, tokrat pa sreča ni bila na moji strani. Ta dan si bom zapomnila po dveh medaljah kolegic na mojih zadnjih olimpijskih igrah. Tudi kakšen moj skok je bil vmes odličen, ter seveda po lepem prizorišču, ki so ga pripravili Kitajci,« pa je vtise povzela najbolj izkušena slovenska skakalka Rogljeva.