Slovenke v boj za kolajne: v poskusni seriji skočile najdlje (V ŽIVO)

Zdaj gre zares. Ob 11.45 se je začel boj za odličja na ženski skakalni preizkušnji na olimpijskih igrah 2022 v centru Džangdžakov. Da merijo na najvišja mesta, so naše skakalke pokazale na treningih in v poskusni seriji tik pred tekmo. Nika Križnar in Urša Bogataj sta bili v poskusni seriji razred zase. Nika je skočila 107,5 m, Bogatajeva pa 104,5. Na tretje mesto se je uvrstila Nemka Katharina Althaus, četrta je bila Ema Klinec. Špela Rogelj je bila s 84,5 m na 23. mestu

Tekma se je začela ob 11.45, druga serija je predvidena ob 12.35 po slovenskem času. Slovenke bodo nastopile ob koncu prve serije. Špela Rogelj se bo spustila kot 29. Nika Križnar ima na dresu številko 37, sledilila ji bo Ema Klinec, Urša Bogataj pa ima na dresu številko 39.

Na treningih so skupaj varovanke glavnega trenerja Zorana Zupančiča v petih serijah za trening zabeležile dve prvi, štiri druga, dve tretji, štiri četrta in eno peto mesto. Le enkrat se katera od naših ni uvrstila med 10 najboljših. Slovenke bodo ob tem skušale izkoristiti priložnost, ki se ponuja zaradi odsotnosti najboljše skakalke te zime Marite Kramer. Ta ni dopotovala na Kitajsko zaradi okužbe z novim koronavirusom. Med favoritinjami so še Althausova, Japonki Sara Takanaši in Juki Ito, Norvežanka Silje Opseth, Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz ...