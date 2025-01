Srečko Katanec po težavah z zdravjem ni več selektor Uzbekistana

Nekdanji reprezentant in selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec ni več selektor Uzbekistana. Zaradi težav z zdravjem je izpustil reprezentančne priprave v Katarju in nato sporočil, da sporazumno zaradi tega zapušča svoj položaj, so objavili na spletni strani uzbekistanske nogometne zveze in se mu na družabnem omrežju tudi zahvalili.

Slovenski selektor je izrazil obžalovanje, da v trenutnem stanju ne more več profesionalno in v celoti opravljati svojih nalog. Zvezi se je zahvalil za stalno podporo in učinkovito sodelovanje ter reprezentanci zaželel uspeh v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026.

Uzbekistanska nogometna zveza (UFA) je Srečku Katancu, ki naj bi se boril z rakom, izrazila priznanje za njegov trud pri vodenju reprezentance. UFA mu želi popolno okrevanje in uspeh v nadaljnji trenerski karieri, trenutno pa se ukvarja z imenovanjem ustreznega kandidata za mesto selektorja reprezentance.