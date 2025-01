Srečku Katancu diagnosticirali hudo bolezen? Novica bo pretresla celotno regijo ...

Trener uzbekistanske reprezentance Srečko Katanec (61) bo izpustil priprave v Dohi zaradi resno poslabšanega zdravstvenega stanja. Uzbekistanska zveza je namreč sporočila izjavo selektorja, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bo vodil priprav v Dohi. Čeprav ni uradnih potrditev, uzbekistanski medij Championat.Asia poroča o resnih težavah, ki so jih odkrili onkološki pregledi, lokalni mediji pa navajajo, da so mu diagnosticirali raka.

Katanec zaradi zdravstvenih razlogov leta 2023 ni vodil Uzbekistana na CAFA pokalu, kjer so igrali proti Tadžikistanu, Iranu in Turkmenistanu. Marca 2024 se je zaradi zdravstvenih težav za kratek čas vrnil v Slovenijo in ni vodil reprezentance na tekmi proti Hongkongu.

Legendarni slovenski trener, ki je Slovenijo popeljal na euro 2000, dve leti kasneje pa še na svetovno prvenstvo, je nato prvič javno spregovoril o svojih zdravstvenih težavah. »Nisem pravočasno poslušal svojega telesa. Bil sem podvržen številnim operacijam. Zato se moram zdraviti. Človek začne razmišljati o svojem zdravju šele, ko zboli. Trenutno je stanje dobro. Če bom tretjič zapustil reprezentanco, sem prepričan, da se ne bom več vrnil. Upam, da do tega ne bo prišlo,« je izjavil nekdanji nogometaš Sampdorie, Dinama, Partizana in ljubljanske Olimpije ter tudi bivši jugoslovanski reprezentant.