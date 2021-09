Šokiral z grozljivo izjavo o Schumacherju

Zdravstveno stanje sedemkratnega prvaka formule enaje vse od usodne smučarske nesreče, ko je konec leta 2013 ob padcu utrpel hude poškodbe glave, zavito v tančico skrivnosti. Javnost uradno ne ve, kakšno je njegovo stanje, zato podrobno spremlja vsako izjavo kogar koli, ki je povezan z Nemcem ali ga je v zadnjem času videl.Eden takšnih je nekdanji dirkač formule ena(66), ki mu je Schumacherjeva družina dovolila, da vidi nesrečnega Nemca. Francoz, ki je sodeloval na 55 dirkah najbolj elitnega motorističnega razreda med letoma 1984 in 1988, je obiskoval Schumacherja, ko je bil še v bolnišnici v Grenoblu, kjer se je najprej zdravil, preden ga je družina preselila na svoj dom ob Ženevskem jezeru. Te dni pa je njegova izjava izzvala številne reakcije. »Michael Schumacher je v postelji v težkem stanju. Zdi se, da je izgubil veliko kilogramov,« je dejal, nato pa dodal besede, ki so šokirale številne. »Ne vem, zakaj nekdo ohranja moža ali očeta v takem stanju.«Izjava je očitno letela predvsem na, ki se na vse pretege trudi izboljšati zdravstveno stanje svojega moža. Besede pa so izzvale številne komentarje, posebej na družbenem omrežju med Francozi, ki so med drugim omenili, da je Streiff leta 1989 doživel nesrečo med testiranjem, po kateri je ostal prikovan na invalidski voziček.Streiffove besede, izrečene že pred leti, so ponovno prišle na plano v dneh pred izidom dokumentarca o Schumacherjevem življenju, ki bo na Netflixu na ogled od 15. septembra.