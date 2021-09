Izpoved Corinne Schumacher: razkrila je Michaelove besede pred nesrečo

Corinna Schumacher zdaj stiska pesti za sina Micka, ki gre po očetovih stopinjah. FOTO: Hamad I Mohammed, Reuters

Ščitijo ga za vsako ceno

Mick Schumacher. FOTO: Flavio Lo Scalzo, Reuters

Žena legendarnega nemškega dirkača formule 1je prvič po strašni nesreči, ki je za vedno zaznamovala družino, spregovorila o. V dokumentarcu, ki kmalu prihaja na Netflix, je povedala, da se je Michael tik pred nesrečo pritoževal nad snežnimi razmerami v francoskih Alpah. »Michaela pogrešam vsak dan. A je tukaj, drugačen, a je tukaj. Še vedno mi vsak dan znova pokaže, kako močan je.«Nesreča v Maribelu se je zgodila decembra 2013. V dokumentarec so vključili tudi posnetke, ki so nastali tik pred tem, in Michaelovo izjavo: »Sneg ni idealen, lahko odletimo v Dubaj.« Michael je pri padcu utrpel hude možganske poškodbe, zaradi katerih je bil do junija 2014 v umetni komi. Od takrat je družina skrbno varovala dirkačevo zasebnost in ga skušala obraniti pred radovednimi očmi javnosti. Po osmih letih molka pa se je Corinna odločila da prekine molk in v dokumentarnem filmu Schumacher za Netflix razkrije nekaj podrobnosti. Povedala je, da je vso njegovo dirkaško kariero verjela, da nad njim bdi angel varuh in ga čuva.Corinna pravi, da ne ve, ali si je ustvarila zaščitni zid ali je bila samo naivna, da ni nikoli pomislila, da bi se lahko Michaelu zgodilo kaj hudega. »Nikoli nisem krivila boga, da se je to zgodilo. To je bila smola, najhujše, kar se lahko zgodilo komur koli. Trudimo se, da kot družina držimo skupaj, kakor je bilo to Michaelu vedno všeč in mu še vedno je. Skupaj živimo, izvajamo terapije. Delamo vse, da bi bilu Michael boljše in da mu je čim udobnejše. Nadaljujemo svoje življenje, a kar je zasebno, je zasebno, to je vedno dejal. Zelo pomembno mi je, da lahko zasebno uživa svoje življenje, kolikor je le mogoče. Michael nas je vedno ščitil in zdaj mi ščitimo njega.«V dokumentarcu so izjave podali tudi njegov očein brat, njegova otrokain, prav tako pain. V dokumentarcu bodo premierno predstavljeni še nikoli videni posnetki iz arhivov. Dokumentarec pa bo luč sveta ugledal 15. septembra.