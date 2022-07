Seksi Goran Dragić (FOTO)

Naš priljubljeni košarkaš, ki mu vsi pravimo kar Gogi, je uradno sklenil reprezentančno kariero, a ga vseeno mika nastop na septembrskem evropskem prvenstvu. V teh dneh je po poročanju ameriških medijev podpisal pogodbo z Bullsi vredno okoli 2,78 milijona evrov.

Njegovi oboževalci in oboževalke so se razveselili fotografije na Instagram profilu, kjer se s pijačo v roki brezkrbno ohlaja v čistem morju. In tako je tudi prav, saj si je naš šampion več kot zaslužil malo miru in oddiha na dopustu.

Komentarji pod fotografijo pa razkrivajo, da je Goran izredno priljubljen, saj se vsi strinjajo, da izgleda res fantastično.