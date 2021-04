Se ga spomnite? Bil je narodni heroj, a danes se preživlja s ...

(49) je resnična legenda turškega nogometa. Za reprezentanco je odigral 112 tekem, dosegel 51 golov in je najboljši strelec v zgodovini države. Navijači se ga spominjajo kot strelca najhitrejšega zadetka v zgodovini svetovnega prvenstva. V Južni Koreji je na svetovnem prvenstvu leta 2002 gol dosegel že po 10,8 sekunde igre.Na žalost legendarni nogometaš v zadnjih letih preživljal težke čase, vse pa se je začelo po tem, ko se je obrnil proti turškemu predsedniku. V politiko je namreč vstopil po koncu kariere kot njegov veliki kritik. Toda po neuspelem puču se je moral preseliti v ZDA. »Nisem bil ne terorist ne izdajalec, a vzeli so mi vse, zasegli so mi vse premoženje,« je dejal Šukur, ki sta se mu odrekla tudi nogometna zveza in njegov nekdanji klub Galatasaray. »Nikogar lastnine ni mogoče odtujiti, vendar v Turčiji ni vladavine prava. Zato ne morem uporabljati svojega denarja in nepremičnin. Denarja nimam nikjer po svetu, nič mi ni ostalo.«V kalifornijskem Palo Altu je imel pekarno, a je propadla. »Sedaj delam kot voznik Uberja in prodajam knjige,« je dejal lani. Šukur je pred kratkim izvedel še eno slabo novico. Turški mediji ob tem pišejo, da je bil njegov očezaradi poskusa državnega udara in sodelovanja s terorističnimi organizacijami obsojen na tri leta in 45 dni zapora. V priporu je izgubil 40 kilogramov.»Moj oče je star 80 let, vseh vas je lahko sram,« je dejal Šukur, ki kljub težki življenjski situaciji ne odneha. Odprl je profile na spletnih omrežjih in tam pogosto komentira tudi nastope turške reprezentance. Toda v domovino se najbrž ne bo vrnil ...