- Z današnjim uradnim sprejemom za slovensko paraolimpijsko reprezentanco se je v Ljubljani končal projekt Pariz 2024. Z iger so se paraolimpijci vrnili z zlatom in bronom, poglede so že usmerili v Los Angeles 2028, odštevalnik za naslednje igre pa so nastavili na zimske v Cortini in Milanu čez leto in pol.

Potem ko so se v ponedeljek v domovino vrnili še preostali člani odprave, zlati strelec Franček Gorazd Tiršek je bil doma že prejšnji teden, je krovna zveza za šport invalidov - Slovenski paralimpijski komite danes športnikom pripravila sprejem.

Ob paraolimpijskem odštevalniku, ki je v Ljubljani na Toplarniški ulici, so jim tako pripravili dobrodošlico, dogodka pa so se udeležili tudi visoki politični predstavniki. Pariške paraolimpijce je nagovorila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, prisotni pa so bili še predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac ter ministra Luka Mesec in Asta Vrečko.

»S srčnostjo, predanostjo in voljo ste zastopali Slovenijo na način, ki opogumlja vse nas. Paraolimpijske igre so bile simbol moči duha, ki prebija vse meje. Zmage niso bile le športne, ampak so bile tudi zmage duha,« je v nagovoru dejala predsednica Pirc Musar. »Vaš uspeh je prišel po letih trdega dela in predanosti, ponosni smo na vas. Iskrene čestitke vsem trem dobitnikom medalj,« je še dodala predsednica.

Vsem dobitnikom medalj, zlatemu Tiršku ter bronastima lokostrelcema Živi Lavrinc in Dejanu Fabčiču pa je predala tudi posebna darila (personalizirane džezve za kavo in kavo z imeni), podobna darila je namenila tudi že dobitnikom medalj na olimpijskih igrah in kolesarju Tadeju Pogačarju.

V sproščenem vzdušju so trije slovenski junaki na odru še enkrat podoživeli dogajanje v Parizu.