Čustven sprejem za zlatega Nanija, prišel tudi legendarni komentator (FOTO)

Minuli petek se je Gornji Grad, rojstni kraj strelca in paraolimpijca, spremenil v Zlati Grad z eno najlepših in največjih katedral v Sloveniji in z izjemnim športnikom invalidom, ki živi v neposredni bližini tega arhitekturnega bisera. Biser pa je zdaj, s štirimi medaljami v treh odtenkih tudi 49-letni strelec Franček Gorazd Tiršek, ki mu je nesreča leta 2003 spremenila življenje. Življenjski sopotnik Lee Kočevar iz Velenja je v Parizu sebi in Sloveniji pristreljal zlato medaljo z zračno puško stoje.

Frančku so domačini v Gornjem Gradu, kjer je prejel tudi občinsko nagrado, priredili spontan in čustven sprejem. Dogodka se je udeležila tudi Nanijeva trenerka Andreja Gorjup, ki je dejala, da je s Frančkom lepo sodelovati in da sta dobra naveza. Nekdanji športni novinar in komentator TV Slovenija Ivo Milovanovič, ki je vodil sprejem, je naštel najpomembnejše Tirškove olimpijske uspehe: drugi je bil v Londonu 2012, v Riu 2016 in v Tokiu pred tremi leti. Eno bronasto medaljo ima še v disciplini zračna puška leže R5 iz Tokia pred tremi leti.

Ivo Milovanovič s trenerko Andrejo Gorjup FOTO: Jože Miklavc

Gornji Grad se je v petek spremenil v Zlati Grad. FOTO: Jože Miklavc

Zlata iz Pariza je njegov življenjski dosežek, poleg že številnih drugih, tudi na svetovnih prvenstvih, kjer mu manjka le še naslov svetovnega prvaka. Na vprašanje Milovanoviča, če je to njegov naslednji izziv, se je Franček le nasmejal, njegova življenjska sopotnica Lea Kočevar pa nam je povedala: »Zdaj je spet čas, da sva midva, saj po svetu sam pogosto potuje in spi s puško.«

Na sprejemu je bilo veliko Tirškovih zvestih navijačev in podpornikov, ki so poslušali vsako besedo našega izvrstnega športnika. Tiršek je bil v preteklosti večkrat razglašen za športnika parastrelca MO Velenje (član SD Mrož Velenje), trikrat za športnika Zgornje Savinjske doline, poleg tega pa je bil kar sedemkrat najboljši strelec Lovske zveze Slovenije.

Namignil, kaj je njegov največji uspeh

Tiršek je v prvem krogu streljanja dosegel 253,3 točke, v drugem je za 0,05 točke izboljšal dosežek in s tem postal zmagovalec tokratne paraolimpijade. Franček, kaj pa zdaj?!« ga je vprašal Milovanovič. Nekdanji nogometaš, ki je pred poškodbo veliko obetal, je po rehabilitaciji sebi in vsem drugim dokazal, da se s trdo voljo, garanjem, odpovedovanjem in veliko željo lahko živi naprej. Ter celo prebije zvočni zid. In le za Novice je potihoma namignil, da je njegov največji uspeh ravno srčna izbranka Lea.

Franček in njegova srčna izbranka Lea Kočevar FOTO: Jože Miklavc

Čestitke sta mu namenila tudi župan Anton Špeh ter podžupan MO Velenje Janez Melanšek, ki je povedal, da bodo v Velenju za zlatega Tirška pripravili poseben sprejem. Špeh je namignil, da se rojeva ideja o tem, da Frančku namenijo trajno čast, in sicer bi po njem poimenovali del Gornjega Grada. Čestitali so mu tudi številni domačini, manjkalo pa ni niti dobre glasbe, za katero so poskrbeli mladi in energični muzikantje. Dogodek je privabil domala vse Gornjegrajčane, da so lahko pozdravili svojega idola in mu zaželeli še mnogo uspešnih nastopov. Čestitkam se pridružujemo tudi iz kolektiva Novic.