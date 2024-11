Razočani slovenski športnik ima dovolj: »Namesto konkretnih dejanj sem bil deležen le praznih obljub«

Dolgoletni slovenski reprezentant v plavanju Peter John Stevens je najavil, da se z decembrskim svetovnim prvenstvom v Budimpešti poslavlja od aktivnega plavanja. Kot razlog je navedel neurejen finančni status, ki mu ga na Plavalni zvezi Slovenije (PZS) niso pomagali urediti.

»Po 25 letih, od katerih sem bil vsaj 15 let v reprezentanci, je prišel trenutek, da končam športno pot. Imel sem privilegij, da sem Slovenijo lahko zastopal na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih, mediteranskih igrah, Ofemu ter mladinskih evropskih in svetovnih prvenstvih. S ponosom nosim kolajne, ki sem jih osvojil za Slovenijo, in zavedam se, da sem s svojimi dosežki prispeval k prepoznavnosti slovenskega plavanja doma in po svetu,« je med drugim povedal Stevens in se zahvalil vsem, ki so ga podpirali.

Peter John Stevens je v karieri osvajal odličja na evropskih prvenstvih, tudi na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih. Tudi lani je bil edini finalist svetovnega prvenstva v olimpijskem bazenu v Fukuoki.

Kot pravi, se je za konec tekmovalne poti odločil zaradi pomanjkanja pomoči in podpore na matični zvezi v zadnjih petih letih. »Namesto konkretnih dejanj sem bil deležen le praznih obljub. Sam sem iskal le minimalno podporo, da bi se lahko pripravljal na mednarodna tekmovanja,« je prst v PZS uperil Stevens in dodal, da se zaveda dejstva, da njegova paradna disciplina 50 m prsno ni olimpijska, vseeno pa je bil tisti, ki je v zadnjih letih skrbel za vrhunske dosežke izbrane vrste, ti so ostali prezrti, in dodal, da si želi, da bi imeli prihodnji rodovi boljše pogoje.

Prst je uperil tudi v stroko in dejal, da je najboljše izide dosegal, ko je treniral v ZDA, Nemčiji in Italiji, a ga doma nikoli niso povprašali o trenažnem procesu. »Najbolj razočaran pa sem, da sem v zadnjih letih postajal vse bolj neviden v očeh PZS, čeprav so bili izidi dobri in cilji izpolnjeni.«

Kot še pravi, je zdaj našel zaposlitev v podjetju Cargo-Partner, kjer so mu šli na roko in mu omogočili, da se še enkrat pripravi za SP.