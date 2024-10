Garaški Peter John Stevens: vrhunski šport poleg službe (Suzy)

Peter John Stevens, eden najboljših slovenskih plavalcev, je na evropskem prvenstvu v Londonu leta 2016 osvojil srebrno medaljo, na svetovnem prvenstvu v Windsorju istega leta pa postal svetovni podprvak na 50 metrov prsno z novim državnim rekordom. Dolgoletni plavalec Triglava je bil nato na prelomu športne poti, saj kljub dejstvu, da je bil finalist zadnjih dveh svetovnih prvenstev, ni imel urejenega statusa in financ. Novega trenerja je našel v Trstu. Z ženo in psom se je preselil na Obalo in se dobro znašel. Da bi preživel, je šel v službo.

»Zaposlen sem kot carinski deklarant. To je nov začetek. Nimam druge izbire, moral sem najti zaposlitev. V vseh teh letih nisem dobil nobene finančne podpore. Ne od Plavalne zveze Slovenije ne od Olimpijskega komiteja Slovenije. Zdaj nekateri pravijo, da sem že star. Pri 29 letih se večini kariera odpre,« je plavalec, ki zjutraj trenira uro in pol, nato poskuša vaditi še v fitnesu. Vstaja ob petih zjutraj, domov pride ob osmih zvečer. Pravi, da mu je naporno usklajevati 40-urni delovnik in treninge, zato včasih komaj najde motivacijo za nadaljevanje.