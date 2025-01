Pogačar potrdil udeležbo na dirki po Španiji

Tadej Pogačar, eden najuspešnejših kolesarjev na svetu, je potrdil udeležbo na letošnji dirki po Španiji, poroča španski portal Relevo.

Pogačarjeva odločitev je prišla po dolgem obdobju ugibanj in pričakovanj, še posebej po njegovi izjemni sezoni 2024, ko je osvojil tako dirko po Italiji kot tudi Tour de France.

Pogačar, ki je že pri 26 letih osvojil skoraj vse, kar se v svetu kolesarstva osvojiti da, bo na Vuelti iskal še zadnji in edini manjkajoči košček v svojem mozaiku – zmago na španski tritedenski dirki.

Prireditelji dirke po Španiji so traso za leto 2025 razkrili že decembra in takrat je direktor dirke Javier Guillen izrazil upanje, da bo v Španijo prišel tudi naš kolesarski as.

Dirka po Španiji bo potekala od 23. avgusta do 12. septembra.