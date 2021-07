Po odstopu se je oglasil čustveni Primož Roglič (FOTO)

Slovenski kolesarski asje končal nastope na letošnji dirki po Franciji. Naš šampion, ki je na lanski francoski pentlji osvojil drugo mesto v generalni razvrstitvi in zmagal na dirki po Španiji, je v tretji etapi letošnje dirke padel in se poškodoval. Kot je sporočil, so bolečine prehude, da bi lahko nadaljeval.Zvečer se je Roglič oglasil na facebooku, kjer je objavil fotografijo v objemu svojih najdražjih, pred hotelom pa ga je pričakalo tudi veliko število navijačev. Kot je zapisal v angleščini, si takšnega konca ni želel niti ga ni pričakoval. »Preveč me je bolelo, zato sem moral nehati,« pravi Roglič in dodaja, da so navijači, ki so ga pričakali pred hotelom, pokazali, zakaj se je vredno boriti.