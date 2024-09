Po hudem padcu v Italiji Jakob že doma in uspešno okreva (FOTO)

Na uvodni etapi mladinske kolesarske dirke Giro della Lungiana v Italiji se je v nesreči v začetku meseca hudo poškodoval slovenski prvak Jakob Omerzel. Življenje letošnjega zmagovalca mladinske dirke Pariz–Roubaix je bilo nekaj časa celo ogroženo.

Jakob dobro okreva. FOTO: Adria mobil

Zdaj pa so iz Adrie Mobil sporočili, da je ob požrtvovalnosti in strokovnosti zdravniške ekipe v La Spezii ter nadaljnji zdravniški oskrbi v ljubljanskem kliničnem centru Jakob že doma. Uspešno okreva in je poln pozitivne energije. »Končno sem spet doma. Malo sem še utrujen, a pričakujem, da se bom že drug teden vrnil v šolske klopi, počasi tudi že na trenažer in kasneje tudi na kolo«, je povedal Jakob.