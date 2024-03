Petra Prevca v Radovljici sprejela navdušena množica

Po velikem praznovanju, ki ga je bil smučarski skakalec Peter Prevc deležen minuli konec tedna v Planici, so mu danes sprejem ob zaključku bogate tekmovalne poti pripravili tudi v Radovljici, v kateri Prevc skupaj s svojo mlado družino prebiva. Prevca je pričakal poln Vurnikov trg. Vsem zbranim pa se je zahvalil za topel in srčen sprejem.

Sprejem ob zaključku tekmovalne kariere je Prevcu pripravila Občina Radovljica, ki je podobno slavje pripravila že pred dvema letoma, ko se je z olimpijskih iger v Pekingu vrnil z medaljama z moštvene tekme in tekme mešanih ekip.

Na današnjem sprejemu je Prevca na Vurnikovem trgu v družbi Ansambla Saša Avsenika in Pihalnega orkestra Lesce pričakala še večja množica ljudi. Radovljičani so se svojemu sokrajanu poklonili v velikem številu, predvsem je bilo veliko družin z otroki, na sprejem pa so prišli tudi nekateri obiskovalci iz bližnjih krajev.

Prevc se jim je zahvalil za veliko udeležbo in za topel, srčen sprejem. Kot je dejal, je zaključek njegove tekmovalne poti tak, kot bi si ga lahko le želel. Izpostavil je da, se vedno rad sprehaja po Radovljici. »Radovljica je sicer uradno mesto, ampak se mi po odnosu, ki ga imajo ljudje drug do drugega, zdi kar kot velika vas,« je dejal Prevc, ki si je po zaključku nagovorov vzel čas tudi za deljenje avtogramov.