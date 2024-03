Peter Prevc se veseli obdobja, ki prihaja! Z družino najprej na dolg dopust

Kakor je bil spektakularen šov ob tekmovalnem slovesu Petra Prevca v Planici, tako je bila svečana njegova večerna gala prireditev v Kranjski Gori, na kateri se je izkazal tudi kot voditelj. Med približno 500 povabljenimi gosti so bili tako rekoč vsi, ki kaj pomenijo v smučarskih skokih, opaziti je bilo znane obraze tudi iz sveta glasbe in politike.

Na prav posebno povabilo slovenskega šampiona je prišel tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor, ki je na odru izpeljal zanimiv pogovor z našim asom. »Zdaj čutim predvsem neko dobro vznemirjenje, ker svoj zaključek športne poti delim z ljudmi, ki so mi pri srcu, poleg tega se veselim obdobja, ki prihaja,«« je zaupal najstarejši od bratov Prevc in pristavil, da je po lanskem strmoglavljenju na Bloudkovi velikanki veliko razmišljal o tem, kako dolgo bo še skakal.

Peter Prevc, ki je zelo hvaležen materi Julijani in očetu Božidarju, je velik vzor tudi za sestri Niko in Emo. FOTO: Dejan Javornik

Po temeljitem premisleku je prišel do zaključka, da se ne bi spodobilo, če bi kariero sklenil s padcem. »Morda je takrat v meni preskočila tista iskrica, da sem se zavzel in prek celotne sezone splezal do te ravni, da sem končal na vrhu,«« je opisal ključ do podvigov v zadnjih dveh mesecih, ki jih je kronal z veličastno zmago na petkovi tekmi na letalnici bratov Gorišek.

Slava posledica trdega dela

Kot je priznal, so ga uspehi v vseh teh letih tudi bremenili. »Zmage s seboj prinašajo obremenitev in odgovornost, ki jo imaš do ljudi okrog sebe. Še težje je to potem potrjevati, zato je treba imeti ob sebi pravo ekipo, ki ti pomaga nositi breme,« je razložil 31-letni zlati orel iz Selške doline, ki je od staršev – kot je zaupal – prejel tudi trpežnost in vztrajnost. Da ni odnehal, če v prvem poskusu ni preskočil določene ovire. »S poslušnostjo, dovzetnostjo za učenje in vztrajnostjo lahko premikaš meje,« je razložil Peter, ki se je hitro naučil, da je slava posledica trdega dela in ne obratno.

Na vprašanje glede prihodnjih načrtov je odvrnil, da se bo najprej z družino odpravil na dolg dopust. »Če me je bilo še novembra strah, ker nisem vedel, kaj me čaka po koncu kariere, se zdaj – kakor se čudno sliši – veselim ravno tega, da ne vem, kaj bom počel. Zato bom pustil času čas, da se misli v glavi same uredijo in usmerijo.«