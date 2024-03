Peter Prevc na posebni večerni slovesnosti spregovoril o družini in sinu Ludviku

Najboljši slovenski smučarski skakalec Peter Prevc je na zadnjem dogodku na dan, ko je v Planici opravil zadnji skok na svoji športni poti, na posebni večerni slovesnosti v Kranjski Gori dejal, da se veseli obdobja, ki prihaja, čeprav še ne ve, kaj. Brat Domen pa mu je ob koncu izročil uro, ki so jo nosili prvi astronavti.

»Novembra me je bilo še strah tega, kaj me čaka. Sedaj pa se veselim vsega in bom pustil času čas, da se misli umirijo in usmerijo naprej,« je Prevc iskreno delil misel, da še ne ve, kaj bo počel. A ga je predsednik Smučarske zveze Slovenije (SZS) Enzo Smrekar že povabil k sodelovanju. »Prepričan sem, da tvoja pot v naši zvezi ni končana in bomo našli način, da nas boš bogatil še naprej,« ga je povabil Smrekar.

»Najprej me čaka dolg dopust«

»Najprej me čaka dolg dopust,« je povedal Prevc v dvorani Vitranc v Kranjski Gori, kjer je, kot je tudi načrtoval, vodil zaključno večerno prireditev z okrog 500 povabljenimi gosti. Ob koncu je prišla na oder slovenska skakalna ekipa z bratom Domnom Prevcem in ostalim osebjem z glavnim trenerji Robertom Hrgoto ter z novim presenečenjem.

»Življenje velikokrat ni fer in lahko, to si izkusil. A si s svojim uspehi dokazal, da si arhitekt in inženir svojega življenja,« je povedal brat Domen. Potem mu je izročil posebno uro. »To so nosili prvi astronavti kot vrhunec inženirstva. In to te pooseblja,« je dodal edini izmed treh bratov Prevc, ki še ostaja v skokih na vrhunski ravni.

V četrtek je Nika Prevc pri 19 letih prejela priznanje za skupno zmago v svetovnem pokalu in napovedala nadaljevanje družinskih uspehov. »Verjetno sem sorojence potegnil za sabo. Nika je kot punca morala veliko skakati okrog nas, da je lahko sledila fantom v družini. To jo je naredilo še bolj odločno in vztrajno, da lahko uspe,« je ocenil Prevc v pogovoru z nekdanjim predsednikom države Borutom Pahorjem.

»Veselim se skupnih dni z družino, posebej skupnih zimskih. Ludvik gre v šolo in še nisva veliko skupaj smučala. Njegov oče je dal kariero na prvo mesto in to je moja družina zelo dobro prenašala. Mogoče sem jim premalokrat pokazal hvaležnost za to.«

V zadnjih dveh mesecih zablestel

Peter Prevc je prav v zadnjih dveh mesecih zablestel, med drugim je zmagal na svoji predzadnji posamični tekmi v karieri. »Po lanskem padcu v Planici nisem vedel, koliko časa bom lahko še tekmoval. Vedel pa sem, da s padcem res ni dobro končati. In tedaj je v meni zrasla iskrica, ki me je podžgala za to sezono.« Izpostavil je vztrajnost in odločnost, da pokaže tako sebi kot drugim, da lahko napreduje kljub kdaj slabšim izidom v preteklosti.

»Postavil sem si vrednote, ki se jih držim, in to tudi, če so včasih napačne. Starša sta nam dala neko trpežnost in vztrajnost, da ovire premagaš, mogoče ne prvič, ampak z zavzetostjo za učenje jih prej ali slej preskočiš. Obenem je tudi zavedanje, da je slava neke vrste posledica trdega dela in ne obratno. Velika vzvišenost te hitro prizemlji na naslednji tekmi.«

Velik prispevek k slovenskemu športu in Petrova človeško plat

Njegov velik prispevek k slovenskemu športu in njegovo človeško plat sta pred tem izpostavila Smrekar in predsednik zbora za skoke in nordijsko kombinacijo Borut Meh.

»Žalostni smo bili, ko smo zvedeli, da boš končal. Ampak tudi to si storil tako, kot zmorejo le najboljši, na vrhuncu. Visoko si postavil lestvico izidov in gotovo boš tudi ti vesel, če jo bo kdo kdaj v prihodnje presegel. A dotlej ostajaš na vrhu v slovenski zgodovini,« je dejal Meh. Izročil mu je zato medaljo, 'ki je tvoja zadnja in tudi v resnici zlata.'

Skupno pot je z nekaj anekdotami orisal prijatelj in maser Urban Jarc. Predsednika Triglava iz Kranja, nekdanjega skakalca Saša Komovca, pa je predstavil Prevc. »Bil je moj profesor geografije v srednji šoli in koordinator, da sem lahko opravljal šolo.«