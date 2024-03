Poglejte, kako je že velika! Ob Petru Prevcu njegova najmlajša sestra (FOTO)

V Kranjski Gori je v nedeljo potekala ganljiva zabava v čast Petru Prevcu, ki se je poslovil od skakalne kariere. Več kot 500 gostov je zbralo v dvorani Vitranc, kjer je bil Prevc v središču pozornosti. Obkrožen s prijatelji, družino in legendarnimi športniki je Prevc sprejemal čestitke in objeme, medtem ko je zlata preproga simbolizirala njegove izjemne dosežke.

Številni so se zvrstili, da bi čestitali in se fotografirali z legendo smučarskih poletov, ki odhaja v pokoj. Kar v objem pa sta mu skočili sestri.

Peter s sestrama Niko in Emo ter staršema. FOTO: Sandi Fiser

Niko Prevc odlično pozna že ves svet, saj je osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago v smučarskih skokih, medtem ko je Ema ostaja stran od sojev žarometov.

V družini Prevc, kjer je pet otrok, bosta po slovesu sprva Ceneta (aprila lani) in zdaj še Petra, še naprej skakala Nika in Domen, medtem ko Eme na letalnici v Planici ne bomo videli, saj po naših informacijah ne trenira skokov.

Mina in Peter. FOTO: Sandi Fiser

S fotografij, ki so jih posneli na nedeljski zabavi, lahko vidimo, da je družina močno povezana. Petru pa sta sestri skočili v močan objem, partnerka Mina Lavtižar pa mu je na ustnice stisnila sladek poljub.

Na vprašanje našega novinarja glede prihodnjih načrtov je Peter Prevc odvrnil, da se bo najprej z družino odpravil na dolg dopust. »Če me je bilo še novembra strah, ker nisem vedel, kaj me čaka po koncu kariere, se zdaj – kakor se čudno sliši – veselim ravno tega, da ne vem, kaj bom počel. Zato bom pustil času čas, da se misli v glavi same uredijo in usmerijo.«

