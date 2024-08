Ob podelitvi brona Jokić komaj stoji na nogah, soigralci ga podpirajo (VIDEO)

Srbski košarkarji so na olimpijskih igrah osvojili bronasto kolajno, na podelitvi pa so poskrbeli za presenečenje, saj so nekateri košarkarji na zmagovalnem odru komaj stali. Po tekmi in med čakanjem na podelitev medalj je srbsko moštvo proslavljalo svojo medaljo s petjem in pitjem alkohola.

Kamere so posnele enega najboljših košarkarjev sveta, vinjenega Nikolo Jokića, v objemu soigralca Dejana Davidovca. Ta ga je močno objel in stresel, Jokić pa je ob tem skoraj izgubil ravnotežje.

Več si lahko ogledate v videoposnetku:

Košarkarji so se veselili že pred podelitvijo medalj v eni od pariških restavracij. Nekateri jim očitajo, da so peli pesmi kontroverznega pevca, deklariranega četnika Baje Malog Knindže. Jokić je na posnetku s svojo hčerkico, ki je očetu sedela za vratom.

Dan po podelitvi medalj na olimpijskih igrah je mnoge presenetilo, kam je odpotoval Jokić. Po vrnitvi v Srbijo je nemudoma obiskal svoje rodno mesto Sombor, kjer so se odvijale konjeniške dirke. Jokić je velik ljubitelj konj in dirk na hipodromu, zato si je tudi tokrat vzel čas zanje in s pivom v roki spremljal svojega favorita. Več v posnetku spodaj: