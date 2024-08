Pijani Jokić je v evforiji zapel četniško pesem (VIDEO)

Srbski košarkarji so na olimpijskih igrah v Parizu osvojili bronasto medaljo in na isti dan praznovali precej noro. Srečanje za tretje mesto se je začelo ob 11. uri, Srbi pa so morali na podelitev medalj počakati do konca finala, ki se je začel ob 21.30. Čas med tekmo in podelitvijo sta izkoristila za zabavo in praznovanje.

Evforija med srbskimi košarkarji

Nikola Jokić, podprt z alkoholom, je bil eden glavnih in najbolj smešnih na posnetkih, ki krožijo po družbenih omrežjih. Srbski košarkarji so namreč prepevali različne pesmi, kot je Prokleta je Amerika i zlato, ki se sveti, na enem posnetku pa je vladala velika evforija, ko je pevec zapel "Kad sam bio mlad" priljubljenega srbskega pevca in četnika po imenu Baja Mali Knindža Kad sam bio mali. Pesem vsebuje četniško tematiko s poudarkom Hrvaški in vojni operaciji Nevihta.

Kdo je Baja Mali Knindža?

Baja Mali Knindža (Mirko Pajčin), rojen leta 1966 v občini Livno. Svoj prvenec je izdal leta 1991 pod imenom Ne dam Krajine. Bil je član Srbske radikalne stranke in oboževalec Vojislava Šešlja, ki ga poveličuje v svojih pesmih, pa tudi drugega vojnega zločinca, duhovnika Momčiča Đujića. Baja Mali Knindža je Šešljev najljubši pevec.

Nekatere od njegovih pesmi so Dinaro, srpska goro, Dođi kuci, vojvodo (Đujić), Ne volim te, Alija te Stan'te Paše i Ustaše. Vzdevek je dobila po Knindži, paravojaški formaciji, imenovani Republike srbske krajine, ki jo poveličuje v svojih pesmih.