Nejc v kartingu osvaja vrhove (FOTO)

Nejc Košenina, 13-letni fant iz Karting kluba Neal Petrovče, je še eden od savinjskih športnikov, ki v svojem športu dosegajo izvrstne rezultate. Lani je v kartingu, na SWS Sodi prvenstvu, zasedel prvo mesto v Sloveniji in dvajseto v svetovnem merilu med več kot 10.000 tekmovalci z vseh celin.

Krona v Franciji

Kot prvi na lestvici za leto 2021 se je v kategoriji junior, kjer se tekmuje do 15. leta starosti, uvrstil na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo od 6. do 8. julija v Parizu. To bo vrhunec njegove dosedanje kariere v športu, s katerim se je Nejc spoznal že zelo zgodaj, ko ga je oče popeljal v dvosedu.

Želim si čim boljših uspehov in čim večkrat stati na odru za zmagovalce.

»Bilo mi je zelo zanimivo, in ko sem dosegel višino 125 cm, sem se že lahko sam preizkusil v vožnji za otroke. Pri devetih letih sem lahko sedel v kart za odrasle in ljubezen do tega športa se je hitro stopnjevala. Decembra 2019 sem začel tekmovati v Sodi SWS prvenstvu Slovenije in svojo prvo tekmo odpeljal odlično ter zasedel drugo mesto. Naslednje leto sem odpeljal šest dirk in ob koncu sezone zasedel drugo mesto. Lanska sezona je bila izjemna, saj mi je prinesla skupno zmago. Odpeljal sem 23 dirk in 19-krat stopil na stopničke, 12-krat tudi na najvišjo. Dve tekmi sta bili tudi v Zagrebu, kjer sem dosegel 3. in 5. mesto, vsekakor pa so moje želje voziti na čim več dirkah v tujini, v Italiji, Avstriji, na Slovaškem, Hrvaškem, v Španiji, Franciji in še kje,« razkriva svoje uspehe in želje Nejc Košenina, ki je za ta šport navdušil še brata in prijatelje.

Na vprašanje, kako gleda na dosežke v lanskem letu in kaj pričakuje od letošnje sezone, je Nejc odgovoril: »Sezona 2021 je bila zame odskočna deska v svetu kartinga. Ko pogledam nazaj, sem z dirkami in skupno zmago zelo zadovoljen, vedno pa je še prostor za izboljšave, ki jih bom poskušal letos realizirati. Želim si čim boljših uspehov in čim večkrat stati na odru za zmagovalce. Res pa je, da je konkurenca močna in so borbe za prvo mesto vedno težje. Za dosedanje uspehe se moram predvsem zahvaliti mojemu trenerju Jaku Mesarcu, staršem, starim staršem, Karting centru Slovenije in Cibikartu Maribor,« še poudari mladi Nejc, ki ga že ta mesec čakajo tekme v tujini.

19 odličij je osvojil lani.

Vrhunec bo nedvomno svetovno prvenstvo v Franciji, kar pa prinaša tudi precejšnje finančne stroške.