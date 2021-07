Naši v Tokiu izzvali legendarnega Ronalda: bi uspelo to tudi njemu? (VIDEO)

Slovenski košarkarji v Tokiu kažejo odlične predstave. Navdušujejo vse, ki jih srečajo in naženejo strah v kosti vsem, s katerimi se pomerijo. V nedeljo se bodo pomerili s Španci, priprave na obračun z njimi pa že potekajo s polno paro. A med resnimi treningi si naši fantje privoščijo tudi nekaj zabave. Tu in tam tudi kakšen posnetek objavijo in zadnji, ki je ugledal luč sveta, še prav posebej navdušuje.Posneti so namreč uspeli, kako je, kapetan naše reprezentance, zadel z drugega konca igrišča. A žoge ni vrgel, temveč jo je kar brcnil. Kaj takega! Naši so ponoreli in niso mogli skriti navdušenja, Murić pa je celo izzvalin ga vprašal, ali spi mirno. Posnetek so objavili celo na uradnem twitter profilu Fibe.