Na misiji in po sledeh korenin

Ob Red Bullovem šampionu Maxu Verstappnu, ki bolj ali manj zanesljivo drvi k drugemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka v formuli 1, sta se zaradi zadnjih dobrih predstav na (aktivni) oddih s širokim nasmehom odpravila tudi britanska asa Lewis Hamilton in George Russell. V Mercedesovi ekipi so se po njuni zaslugi na zadnji postaji pred enomesečnim premorom veselili celo dveh uvrstitev na zmagovalni oder.

Russell je še bolj kot s tretjim mestom na Hungaroringu navdušil s prvim v kvalifikacijah, po katerih se je veselil svojega krstnega najboljšega startnega položaja, Hamilton pa se je izkazal z izvrstno vožnjo na dirki. Z njo se je s sedmega izhodišča prebil do drugega mesta in tako vnovič dokazal, da še zdaleč ni za staro šaro oziroma za v (športni) pokoj, kamor bi ga nekateri že radi poslali. Na to je sicer pomislil že tudi sam.

»Morda je bila napoved slovesa Sebastiana Vettla znak tudi zame? Čedalje bolj se namreč zavedam tega, da je okrog mene vse manj tistih tekmecev, s katerimi sem si steze delil že v mladosti,« je dejal 37-letni Anglež in v isti sapi pristavil, da po drugi strani še vedno izjemno uživa v dirkanju. »Stalno razmišljam o tem, kako bi izboljšali naš dirkalnik, da bi bil še hitrejši. Še vedno imam občutek, da sem na misiji, želim se vrniti v boj za naslov prvaka,« je poudaril Hamilton, ki sicer po 13. od 22 dirk v skupni razvrstitvi zaseda šele šesto mesto, pri čemer za vodilnim Verstappnom zaostaja že za 112 točk.

Zavrnil je Toma Cruisa

Čeprav se sedemkratni svetovni prvak zaveda, da bo zelo težko izničil razliko, se ne vdaja. Vendar pa si v teh dneh ne beli glave s tem. Oddih preživlja na črni celini. »Že dolgo sem si želel odpotovati v Afriko, kamor sem se odpravil po sledeh svojih korenin,« je zaupal Hamilton in priznal, da je dobil nov pogled na življenje. »Čutim še večjo ljubezen do živalskega sveta in povezanost do bratov, s katerimi delim to posebno potovanje. Očaran sem nad lepotami, ki me obdajajo,« je sporočil svojim sledilcem na družabnih omrežjih.

Najprej se je ustavil v Namibiji. »To je ena od najbolj dih jemajočih dežel, kar sem jih lahko doslej občudoval s svojimi očmi. Nikoli ne bom pozabil niti poleta z balonom. Z besedami in fotografijami se tega ne da zares opisati. Lepšega kraja za preživljanje premora si pravzaprav ne bi mogel izbrati. Hvala, Namibija!« je bil navdušen Mercedesov as, ki je nedavno razkril, da mu je sloviti ameriški filmski igralec, producent in režiser Tom Cruise ponudil vlogo vojaškega pilota v svoji uspešnici Top Gun 2. A jo je po daljšem premisleku zavrnil. »Ker sem perfekcionist, bi imel na voljo preprosto premalo časa, da bi oboje počel dobro. Težko bi kariero v formuli 1 usklajeval s snemanji. Ko sem nato poklical Toma in mu povedal, da na žalost ne morem sodelovati v filmu, mi je bilo res hudo,« je še dejal Hamilton. Miha Šimnovec