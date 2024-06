Krvavi incident! Angleški navijači ujeti v pretepu med Srbi in Albanci

Srbski in albanski navijači so se na ulicah Gelsenkirchna srečali z angleškimi, ki so se nenadoma znašli »med dvema ognjema«. Do incidenta je prišlo le nekaj ur pred tekmo.

Angleško moštvo Garetha Southgata je akcijo na evropskem prvenstvu začelo v nedeljo zvečer v Veltins-Areni v Gelsenkirchnu. A le nekaj ur pred začetkom tekme so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki krvavih navijačev.

Videoposnetek, deljen na omrežju X, prikazuje spopad med angleškimi in srbskimi navijači sredi ulice. Kasneje se je izkazalo, da so albanski navijači napadli srbske tekmece, nakar so se vmešali še Britanci.

Kmalu se je vmešala nemška policija, ki je prerivanje hitro prekinila. Drug videoposnetek prikazuje plastične stole, steklenice in mize, s katerimi sta se obmetavali dve skupini navijačev v stranski ulici, tik ob glavnem trgu. V tretjem je mogoče videti navijače, ki bežijo s prizorišča – slišati je zvoke razbijanja steklenic, zatem pa se pojavi strašljiva podoba krvavega navijača, ki ima po rokah in vratu več ureznin.

Poročila kažejo, da je večina spopadov potekala med albanskimi in srbskimi navijači, vmes pa so se ujeli še Angleži. Opazovalec, ki je želel ostati neimenovan, je dejal, da je skupina moških s prekritimi obrazi »stekla izza vogala in začela metati steklenice«. Rekel je: »Pobegnil sem in takoj zatem videl razbite mize in razmetane stole.«

Njegov prijatelj, še en Anglež, ki živi v Beogradu, je dodal: »Bilo je naklepno. Vrgli so steklenice, jaz sem kar zbežal.«

Tretji angleški navijač, Matthew Simpson, je povedal, da se je družil s srbsko skupino, tik preden so izbruhnile težave. Zatrdili so mu, da naj bi bili napadalci Albanci.

Navijačem je bilo na uvodni tekmi v nedeljo sicer dovoljeno kupiti samo pivo z nizko vsebnostjo alkohola, potem ko so nemške oblasti tekmo označile za »visoko tvegano«. Pivo s 4,8 odstotka, ki ga običajno strežejo v dvorani, so zamenjali z 2,5-odstotno alternativo, saj so poskušali preprečiti kakršne koli incidente v bližini ali okoli stadiona.

1000 policistov v veliki varnostni operaciji

Policija v Gelsenkirchnu je sporočila: »Samo tekma z Anglijo bo imela pivo z nizko vsebnostjo ... Navijačem ni dovoljeno piti alkohola na glavnem mestnem trgu. Angleške navijače s pločevinko oz. steklenico piva na tem območju bodo prosili, da pijačo pospravijo, ali pa jih bodo odpeljali. Ne bodo takoj aretirani.«

»Trg bo navijaška cona za druge tekme v mestu, ne pa tudi za Anglijo. Navijači pa lahko pijejo alkohol v mestnih barih in v navijaški coni za angleške navijače na prizorišču.«