Šok v Franciji! Kylian Mbappe sporočil, da ne bo igral za Henryjevo reprezentanco

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe je v nedeljo dejal, da ne bo igral za francosko olimpijsko reprezentanco na igrah v Parizu, ker njegov novi klub Real Madrid temu nasprotuje. Mbappe je marca sicer dejal, da želi igrati na olimpijskih igrah v Parizu, a ker olimpijski nogometni turnir ni na koledarju FIFA, klubi niso dolžni izpustiti svojih igralcev.

Trener olimpijskega nogometnega moštva Francije Thierry Henry v začetku tega meseca ni vključil 25-letnega Mbappeja v svojo predhodno ekipo 25 igralcev, čeprav je pustil odprto možnost, da ga vključi. »Stališče mojega kluba je bilo zelo jasno, tako da od tega trenutka mislim, da ne bom več sodeloval na igrah,« je Mbappe povedal novinarjem pred ponedeljkovo tekmo skupine D proti Avstriji na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

»Tako je pač in tudi jaz to razumem. Septembra se pridružujem novi ekipi, zato to ni najboljši način za začetek avanture. Tej francoski ekipi bom želel vse najboljše. Gledal bom vsako tekmo. Upam, da bodo osvojili zlato medaljo,« je dodal. Olimpijski nogometni turnir se začne 24. julija, 10 dni po finalu evropskega prvenstva, in konča 9. avgusta.