Kekovi fantje v en glas: Cilj šest točk in preboj v elito

Pred slovenskimi nogometaši je najbolj pomembna akcija po nastopu na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Če bo reprezentanca Matjaža Keka uspešna v četrtek v zdavnaj razprodanih Stožicah proti Norveški in potem tudi v nedeljo na Dunaju proti Avstriji, si lahko zagotovi zgodovinski preboj v elitno skupine Uefine lige narodov ter si obenem olajša pot na svetovno prvenstvo čez dve leti. Slovenija ima nekaj težav, a tudi precej razlogov za optimizem.

Včeraj so se najboljši slovenski nogometaši zbrali v tradicionalni bazi na Brdu pri Kranju. V četrtek jih ob 20.45 čaka spektakel z Norveško na čelu z zvezdnikom Erlingom Haalandom, ki jim je pred dobrim mesecem zabil dva gola v Oslu, v nedeljo sosedski derbi proti Avstriji, s katero so se septembra razšli z 1:1. Pogled na lestvico skupine B3 je zanimiv. Norveška, Slovenija in Avstrija imajo po sedem točk in približno enake možnosti za osvojitev prvega, drugega ali tretjega mesta.

7 točk imajo Norveška, Avstrija in Slovenija, ki se borijo za prvo mesto v skupini.

Prvo prinaša neposredno napredovanje v ligo A, drugo dodatne kvalifikacije za napredovanje, tretje dodatne kvalifikacije za obstanek. Zadnji Kazahstan je že praktično odpisan in se bo bržčas preselil raven nižje. Jasno je že, da Slovenija zaradi dveh zmag proti Kazahstanu ne more biti več zadnja v skupini in se je s tem izognila morebitnemu neposrednemu izpadu v ligo C.

Slovenija je na Fifini lestvici 52., Avstrija 23., Norveška pa 48., zato Kekovih fantov ne moremo imeti za favorite, vseeno pa je cilj poln izkupiček in prvo mesto v skupini. Optimizem je bil prepoznaven na Brdu. »Veseli smo, da smo spet prišli sem in se spet vidimo. Na žalost se po tem zboru ne bomo videli kar nekaj časa, tako da moramo tokrat še bolj uživati in se najbolje pripraviti na obe tekmi. Vemo, da smo še v igri za prvo mesto, kar je seveda naš cilj. Vemo, da so Stožice razprodane, kar nam bo dalo dodatno energijo in želimo si zmage,« je ob zboru povedal Petar Stojanović, član Empolija na posoji v Salernitani v serie B, ki se zaveda zahtevnosti izziva.

Matjaž Kek je že tretjič v tej jeseni zbral reprezentante. FOTO: Leon Vidic

»Igramo proti dvema zelo kakovostnima nasprotnikoma. Norvežani so v prvi tekmi pokazali, da so tudi telesno zelo močni, tako da se moramo dobro pripraviti. Analizirali bomo vse slabe stvari, ki smo jih delali na Norveškem, in prepričan sem, da bomo pokazali dobro tekmo pred svojimi navijači,« je še dodal 29-letni nekdanji član zagrebškega Dinama.

Le dve zmagi z Vikingi

Zgodovina ne govori v prid Slovencev. Proti Norveški so odigrali 12 tekem, vpisali dve zmagi in sedem porazov. Strelec zmagovitega gola v Kazahstanu Jan Mlakar se s tem ne obremenjuje. »Res gre hitro, že po enem mesecu smo spet zbrani. Nimamo veliko časa, v četrtek je že nova tekma in pričakujemo poln izkupiček, cilj nam je šest točk,« je odločen član Pise in Stojanovićev tekmec v Italiji.

Lepo je, da se borimo za nekaj, da še ni vsega konec. Smo v super položaju, vse je v naših rokah.

»Ker zatem nekaj časa ne bo reprezentančnega premora, bi bilo cikel lepo končati v dobrem slogu. Ne bomo veliko spreminjali, kar se tiče odnosa, priprave in vsega tega. Lepo je, da se borimo za nekaj, da še ni vsega konec. Smo v super položaju, vse je v naših rokah. Igramo proti dobrim nasprotnikom, tako da bo veliko odvisno od nas. Moramo se dobro pripraviti, verjeti vase in biti kot eno, kot smo bili vse leto,« še pravi 26-letni nekdanji napadalec Hajduka.