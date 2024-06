50.000 Slovencev bo v Nemčiji spremljalo naše nogometaše

Leta 2000, bil je 4. marec, začnejo na Japonskem prodajati PlayStation 2, najbolj prodajano igralno konzolo vseh časov. Dva meseca in tri dni prej, 1. januarja, smo si oddahnili, ker smo preživeli preskok v 2000., ko nam je grozil hrošč tisočletja, ki naj bi povzročil težave z datumsko matematiko v neposodobljenih računalniških sistemih po svetu. Preživeli smo ... Evra 2000. še nismo imeli. Ali pač. Leto 2000 je bil prvi evro, prvo evropsko prvenstvo, na katerem je nastopila naša nogometna reprezentanca. Minilo je skoraj četrt stoletja, preden smo spet prišli med elito, na evropsko prvenstvo, ki se jutri, v petek, začne v Nemčiji.

24 reprezentanc

Prvenstvo poteka med 14. junijem in 14. julijem, za naslov prvaka na 17. prvenstvu stare celine se meri 24 reprezentanc, ki bodo igrale v desetih mestih po Nemčiji. Naslov prvaka branijo Italijani, ki so leta 2021 v finalu premagali Anglijo. Uvodna tekma EP je bila v petek, ob 21. uri, pomerili sta se reprezentanci domače Nemčije in Škotske. Še prej je Heidi Beckenbauer, vdova 7. januarja umrlega Franza Beckenbauerja, v spremstvu dveh nekdanjih evropskih prvakov Jürgna Klinsmanna in Bernarda Dietza na zelenico prinesla pokal za zmagovalca EP. Klinsmann je bil kapetan nemške zasedbe ob naslovu prvakov leta 1996, Dietz pa je bil vodja elfa leta 1980. Franz Beckenbauer je bil sicer kapetan Zahodne Nemčije ob njenem prvem naslovu leta 1972.

Žreb je reprezentance razdelil v šest skupin: v skupini A igrajo Nemčija, Škotska, Madžarska, Švica, v B Španija, Hrvaška, Italija in Albanija, v C Slovenija, Danska, Srbija, Anglija, v D Poljska, Nizozemska, Avstrija in Francija, v E Belgija, Slovaška, Romunija, Ukrajina, v F pa Turčija, Gruzija, Portugalska, Češka. Redni del se bo sklenil 26. junija, po dve najboljši ekipi bosta neposredno napredovali v osmino finala, tja bodo potovali tudi štirje najbolje tretjeuvrščeni iz šestih skupin. Osmina finala bo med 29. junijem in 2. julijem, četrtfinale 5. in 6. julija, polfinale 9. in 10., finale 14. julija. Uradna maskota tekmovanja je medved Albärt, nogometaši bodo igrali z uradno žogo Adidas.

Stuttgart, München, Köln

Slovenija EP začenja v nedeljo, 16. junija, v Stuttgartu proti Danski, nadaljuje 20. junija v Münchnu proti Srbiji, skupinski del pa sklene 25. junija v Kölnu proti Angliji. Dance smo dodobra spoznali že v kvalifikacijskem delu, kjer smo doma remizirali z 1:1, v gosteh pa klonili z 2:1. »Prva tekma je zelo pomembna za začetek turnirja. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo,« pravi reprezentant Tomi Horvat. Stuttgart, kjer je močan pečat v karieri med letoma 1989 in 1994 pustil nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, poleg dvobojev Nemčije in Škotske ter Slovenije in Danske gosti še štiri tekme, in sicer med Nemčijo in Madžarsko (19. junija ob 18. uri), Škotsko in Madžarsko (23. junija ob 21. uri), Ukrajino in Belgijo (26. junija ob 18. uri) ter tekmo četrtfinala (5. julija ob 18. uri).

Slovenija na euru 2024 Selektor reprezentance Matjaž Kek bo imel v Nemčiji na voljo 26 igralcev. S seznama so odpadli Matevž Vidovšek (Olimpija), Žan Zaletel (Viborg), Miha Zajc (Fenerbahče) in Luka Zahović (Pogon Szczecin). Borili se bodo: vratarji Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Apoel), Igor Vekić (Vejle); obrambni igralci: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blažič (Lech Poznanj), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Soči), Erik Janža (Gornik Zabrze), Žan Karničnik (Celje), Petar Stojanović (Empoli); vezisti: Timi Max Elšnik (Olimpija), Adam Gnezda-Čerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Tomi Horvat (Sturm), Jasmin Kurtić (Südtirol), Sandi Lovrić (Udinese), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Adrian Zeljković (Spartak Trnava), Nino Žugelj (Bodo/Glimt); napadalci: Žan Celar (Lugano), Josip Iličić (Maribor), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Šeško (Leipzig), Andraž Šporar (Panathinaikos), Žan Vipotnik (Bordeaux).

Glasna podpora

Selektor Matjaž Kek slovi po pragmatičnosti, ki se pozna predvsem na velikih tekmovanjih. FOTO: Blaž Samec

»Treba bo izkristalizirati tiste, ki bodo sposobni igrati na zahtevani ravni. Na teh tekmah (v mislih je imel pripravljalni tekmi proti Armeniji in Bolgariji; op. a.) nismo razkrili vsega, zdaj pa bomo s treningi, usmerjenimi v taktične zadeve, poskusili vse skupaj brez živčnosti pripeljati v položaj, ko bomo lahko pokazali, česa smo zmožni,« je po dveh pripravljalnih tekmah povedal selektor Matjaž Kek, ki je Slovenijo leta 2010 popeljal tudi na svetovno prvenstvo. Niti tokrat ne bo šlo brez podpore navijačev. Nogometna zveza Slovenije pričakuje, da se bo na evropsko prvenstvo v Nemčijo odpravilo od 40.000 do 50.000 slovenskih navijačev, največ v München na tekmo s Srbijo. Ta je med tekmami slovenske reprezentance označena z najvišjo stopnjo varnostnega tveganja. Za vse tri tekme uvodnega dela prvenstva je bilo slovenskim navijačem zagotovljenih skupaj 36.000 vstopnic. Številni Slovenci naj bi v Nemčiji spremljali tekme tudi v navijaških conah pred stadioni.

Najbolj zanimiva zaradi bližine in nasprotnika je za slovenske navijače zagotovo tekma v Münchnu, je ocenil generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Martin Koželj. Tudi po vnaprejšnjih informacijah policije bo največ slovenskih navijačev odpotovalo v München, kjer se slovenska izbrana vrsta meri s srbsko selekcijo, tja 20. junija pelje tudi posebni vlak. Vodja oddelka za javni red in mir na upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave Boris Rojs je pojasnil, da so nemški varnostni organi tekme Slovenije ocenili po tristopenjski lestvici varnostnega tveganja, pri čemer je tekma s Srbijo označena s srednjo stopnjo, tekmi z Dansko in Anglijo pa z nizko stopnjo tveganja. V Nemčiji bo delovalo tudi predhodno ustrezno usposobljenih 10 slovenskih policistov, ki so jih v Nemčijo napotili že to soboto. Njihova naloga bo predvsem zagotavljati vez med slovenskimi državljani in nemškimi varnostnimi organi. V Nemčiji bo za varnost poleg tamkajšnjih policistov skrbelo tudi še okoli 400 policistov drugih sodelujočih držav.