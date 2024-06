Slovenci že prvi dan navdušili Nemce

Slovenski nogometaši so štiri dni pred premiero na euru 2024 že osvojili srca nemških privržencev te čudovite igre z žogo. Prvi trening reprezentance v Wuppertalu si je ogledalo 5000 navijačev vseh starosti, tudi najmanj poučeni v mestu s 350.000 prebivalci zdaj vedo, kje leži Slovenija in kakšne nogometaše premore. To je bil idiličen dan za zbliževanje članov nogometne družine, dan za številne navdušene otroke in slovenske zastave, že danes bo selektor Matjaž Kek ukazal mobilizacijo vseh sil pred nedeljsko (18) tekmo z Dansko v Stuttgartu.

Jetzt geht's los! (Zdaj se začenja!) S temi besedami je Kek odgovoril na eno od vprašanj nemških novinarjev in napovedal popolno osredotočenost slovenske reprezentance na najmanj tri izzive, ki jih bo sprejela junija na nemških tleh. Prvega v Stuttgartu, nato 20. junija s Srbijo v Münchnu ter pet dni pozneje še z Anglijo v Kölnu.

Hotel Das Vesper, v katerem prebivajo reprezentanti, leži med Wuppertalom in Dortmundom. Takole sta si v miru privoščila kavo tudi Timi Max Elšnik in Jaka Bijol.

350.000prebivalcev premore Wuppertal, ki spominja na Ljubljano. 5000 srečnežev je razgrabilo vstopnice za prvi trening Slovenije. 50 članov šteje celotna slovenska odprava v hotelu Vesper.

Toda prva slovenska sreda v Severnem Porenju je bila vendarle drugačna. Kek in Milivoje Novaković, ki je med letoma 2006 in 2012 zabijal majice v sosednjem Kölnu, sta debatirala s slovenskimi, nemškimi in italijanskimi novinarji – te je zanimal nekdanji as Atalante Josip Iličić –, še močneje pa je odmeval odprti trening slovenske izbrane vrste na Štadionu ob živalskem vrtu, ki bo njihovo vadbeno središče najmanj do 26. junija, morda še dlje. Objekt v središču Wuppertala, na katerem domuje tukajšnji klub WSV, ki igra v regionalni ligi zahod (4. liga), je betonski mastodont starega tipa, toda krasi ga odlična travnata površina – takšna, kot so jo lahko Slovenci le želeli.

Ko bi le videli Benija

Na glavni tribuni ni bilo prostora za vse, ki so hoteli pozdraviti slovenske nogometaše, se z njimi fotografirati ali od njih iztržiti podpis na različne predmete. Na voljo je bilo le 5000 vstopnic in te so pošle ekspresno. Največ pozornosti sta požela vratar Jan Oblak in Benjamin Šeško, ki je prav včeraj zapečatil svojo srednjeročno usodo in je formalno podaljšal članstvo v Leipzigu do leta 2029. To so pozdravili vsi v slovenskem taboru.

Benjamin Šeško je zvezda bundeslige, ustregel je številnim mladim navdušencem nad nogometom.

»Ko bi le videli Benija na zadnjem treningu pred poletom v Düsseldorf in Benija zdaj po tem podpisu. Ni še naredil vsega, kar je sposoben v ligi, kakršna je bundesliga, zato sem vesel tega razpleta in predvsem tega, da je konec te zgodbe. Morate vedeti, da se je medijski cirkus okrog morebitne selitve dotaknil tudi njega, kar je normalno. Zdaj je resnično zelo vesel, to je dobro tudi za nas,« je ocenil Kek.

Mariborčan na slovenski klopi je deloval sproščeno, zbadal je navzoče in se šalil tudi z barvami Olimpije in Maribora, toda jasno je, da je v sebi maksimalno osredotočen na Stuttgart in München in še zdaleč ni tako miren, kot se zdi. To je dobro, to je Kek, kakršnega smo vajeni pred največjimi tekmami Slovenije. In pred njim so najmanj tri zgodovinske tekme, ki bodo zvabile v Nemčijo več kot 50.000 rojakov.

Dončić in odbojkarji »Številne je zajela vročica. Po vsem, kar se nam je dogajalo v prvih dveh dneh v Nemčiji, so vsi padli v 'film' eura. Zdaj se je začelo zares,« je potrdil Matjaž Kek, ki so ga v zadnjih mesecih navdušili tudi Luka Dončić in odbojkarji, zato goji visoke ambicije: »Tu nisem kot turist, pač pa kot selektor, ki tekmuje in želi nabrati dovolj točk za izpolnitev naše želje. Veseli me, da je Slovenija del tako veličastnega dogodka.«

Nekateri med njimi so bili v Wuppertalu že včeraj, med njimi tudi četverica policistov v civilu, ki bodo poskušali olajšati življenje slovenskim navijačem. Slovenski odpravi v Nemčiji sta na voljo tudi dva zdomca, brata Josef in Franc Markelj iz okolice Ptuja, ki od leta 1961 živita v Wuppertalu. V medijskem središču pomagata novinarjem in sodelujeta pri organizaciji dogodkov tudi z NZS, da vse poteka brezhibno.

Matjaž Kek je bil včeraj sproščen, danes bo ukazal mobilizacijo vseh sil.

Če se ne bi prepričali na lastne oči, bi težko verjeli, kako močno živi za euro 2024 in slovenske goste Wuppertal z okolico. Povsod slovenske zastave, prijazni sogovorniki in radovedneži. Večina med njimi ve o Sloveniji veliko, uide jim le kakšna podrobnost. Nemanja iz Kraljeva – član številčne srbske diaspore v mestu in navijač beograjskega Partizana – je denimo zaman prosil, naj mu uredimo »selfi« z Zlatkom Zahovićem, za katerega je zmotno menil, da je član strokovnega štaba reprezentance.

Kek je pozneje spustil medije tudi v letošnje nemško domovanje reprezentance. Slovenci so nastanjeni v hotelu Vesper, 15 minut vožnje iz Wuppertala v smeri proti Dortmundu. Gre za idilično podeželsko središče za golf, ki ponuja gostom podobne razmere kot posestvo na Brdu pri Kranju. »Natančno to smo namreč iskali in dobili,« je potrdil Kek, ki – tako kot njegovi mlajši varovanci – že ve, kaj je pred njim do konca meseca. Posrečen sprejem z vodnimi topovi na letališču v Düsseldorfu je opravil svoje, tudi najbolj »odsotni« člani reprezentance so v trebuhu začutili evropske »metuljčke«.