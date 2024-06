Za uvod Nemci sesuli Škote (FOTO)

Nemška nogometna reprezentanca je uspešno začela domače evropsko prvenstvo, ki bo potekalo do 14. julija. Na uvodni tekmi prvenstva stare celine je v Münchnu zanesljivo s 5:1 (3:0) premagala Škotsko.

Za zmago so zadeli mlada zvezdnika Florian Wirtz in Jamal Musiala ter Kai Havertz in rezervist Niclas Füllkrug. Avtogol je ob koncu dvoboja za 4:1 nesrečno zabil Antonio Rüdiger, piko na i nemški zmagi pa je postavil Emre Can v sodnikovem dodatku.

FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

Z visoko zmago države gostiteljice se je tako uradno začelo 17. evropsko prvenstvo, na katerem bo sodelovala tudi slovenska reprezentanca. V skupini C bo igrala z Dansko v nedeljo ter nato še proti Srbiji (20. junij) in Angliji (25.). Prvič je bila Slovenija del prvenstva stare celine leta 2000 na Nizozemskem in v Belgiji.

Prvi varnostni preizkus za prireditelje Eura 2024 Nekaj ur pred začetkom evropskega prvenstva v nogometu so imeli varnostni organi v državi prirediteljici prvi preizkus varnostnega sistema. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so navijaško središče v Berlinu zaradi sumljivega nahrbtnika delno zaprli, a je po pregledu zdaj spet odprto. Varnostni incident se je zgodil na trgu pred nemškim parlamentom. Policisti so trg delno zaprli, pregledali sumljiv nahrbtnik in potem, ko so ugotovili, da ni nobene nevarnosti, navijačem spet dovolili vstop. Lastnika nahrbtnika pa so policisti začasno pridržali in zaslišali, je poročal nemški časnik Bild.

Evropska nogometna zveza, na tribunah je bil tudi njen predsednik Aleksander Čeferin, je sicer pred današnjim uvodnim dvobojem počastila nemško legendo in kapetana zmagovite nemške zasedbe iz leta 1972 Franza Beckenbauerja, ki je umrl na začetku leta.