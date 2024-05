Groza na tekmi: mladi igralec Gorice na operacijo, ima večkratni zlom obrazne kosti (VIDEO)

Grdi prizori so zaznamovali tekmo med Slaven Belupom in Gorico v Koprivnici, kjer se je po trku z Ivanom Banićem huje poškodoval Đuro-Giulio Đekić.

V 20. minuti tekme je gostujoči vratar Banić stekel iz kazenskega prostora, da bi izbil žogo, a v silovitem naletu ni opazil Đekića in ga je s kolenom z vso močjo udaril v glavo.

Mladi igralec Gorice je nepremično obležal, vsi so mu takoj pritekli na pomoč. Đekića so z igrišča odnesli na nosilih, prislužil pa si je aplavz občinstva.

Po opravljenih preiskavah v Splošni bolnišnici Koprivnica, kjer so ugotovili večkratni zlom obrazne kosti, zlom arkade in pretres možganov, so Đekića prepeljali v klinično bolnišnico Dubrava, kjer bi ga morali danes operirati, navajajo hrvaški mediji.