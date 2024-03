Grdi padec Timija Zajca, zaključek tekmo v Planici odpovedali (VIDEO)

Po petkovem velikem zmagoslavju Petra Prevca, ki je v Planici napovedani konec kariere kronal s 24. posamično zmago, je bila danes na sporedu zadnja moštvena tekma sezone. Te zaradi vremena niso uspeli izpeljati do konca in so drugo, finalno, serijo odpovedali. V Planici namreč vse bolj piha veter, bliža pa se tudi fronta.

Po skoku Timija Zajca je navijačem zastalo srce. Letel je daleč, a mu pri 242,5 metrih ni uspelo pristati. Po grdem padcu s treh metrov na poledenela tla se je na srečo hitro pobral. Vse kaže, da si je poškodoval ramo, ob tem pa mu je postalo tudi slabo.

Po podelitvi pokalov ga bodo odpeljali v jeseniško bolnišnico na preventivno slikanje, a kaže, da ne gre za nedolžno poškodbo.

Po tem, ko sprva ni bilo jasno, ali bo Zajc lahko skakal v finalni seriji, so s smučarske zveze sporočili, da ga ne bomo mogli spremljati, tudi za to, ker vreme skakalcem ni bilo naklonjeno.

Zaradi padca so mu sodniki odbili 30 točk in s tem se je Slovencem izmuznila zmaga.

Slovenci z drugim mestom

Z drugim mestom je Slovenija v pokalu narodov vseeno preskočila Nemčijo in je zdaj druga. Pred zadnjo tekmo ima 19 točk naskoka. Premočno vodijo Avstrijci.

V poskusni seriji je bil najboljši Timi Zajc, ki je poletel 230,5 metra daleč. Peter Prevc (213,5 m) je imel četrti dosežek, Lovro Kos šestega in Domen Prevc 11.

V nedeljo bo na sporedu še zadnja posamična tekma, v kolikor bo to dovoljevalo vreme. Začela se bo ob 9.30, obeta pa se čustveno slovo od 31-letnega šampiona Petra Prevca, ki bo po zadnjem skoku smuči postavil v kot.