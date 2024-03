Peter se je počutil najmogočnejšega na svetu

S Petrom Prevcem so delili veselje tudi njegovi reprezentančni kolegi. Ob njem in Timiju Zajcu so si točke za svetovni pokal včeraj prileteli tudi Lovro Kos (214 m in 213 m), ki je bil dvanajsti, Domen Prevc (209,5 m in 217 m/17.) in Maksim Bartolj (214 m in 209 m/21.). Žak Mogel (200 m/33.) je bil prekratek, obilo smole pa je imel Anže Lanišek, ki je po pristanku z velike višine (med letom so mu namerili celo 6,6 metra) grdo padel. Na srečo se pri tem ni poškodoval, saj je znal koleno držati v smeri gibanja. Na današnji moštveni tekmi (9.30) bodo Slovenijo zastopali Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc.