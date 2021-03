Eržen obdaril Jevtovića

To so mu ukradli.

Spet sem na cesti in spet sem v igri, mobilen in sam(o)svoj.

Nekdanji košarkarski as, ikonični 50-letnije spet v sedlu. Ujeli smo ga v Ljubljani, po kateri metre in kilometre premaguje na novem ličnem dvokolesniku.»Spet sem na cesti in spet sem v igri, mobilen in sam(o)svoj. Hvala od srcain celemu kolektivu Team Bahrain Victorious, ker so mi omogočili, da spet s svojo veliko ljubeznijo merido kilometre pretvarjam v neskončnost,« pravi Jevtović, ki so mu novembra lani ukradli kolo. Vest je delil z občo javnostjo. »Pred hotelom so mi ukradli sivo kolo merida. Če ga kdo vidi, naj mi sporoči. Tatu pa sporočam, naj ga pripelje nazaj in mu bo vse odpuščeno,« je zapisal Jevtović, ki je bil leta 2000 z novomeško Krko državni prvak.Po koncu kariere je sprejel tudi nekaj slabih odločitev, za katere je plačal ceno, v zaporu je preživel osemnajst mesecev. Lani je to priznal in se izpovedal za Nedeljske novice. Pred koronavirusom je bil zaposlen v hotelu, te dni pa jo je mahnil v Srbijo, v domače kraje. Kolo je v Ljubljani na varnem.