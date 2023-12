Ema Klinec bo svetovni rekord branila ali napadala

V prejšnji zimi je bila Ema Klinec najboljša slovenska smučarska skakalka. V svetovnem pokalu je nanizala devet stopničk (na najvišjo je skočila na znamenitem Holmenkollnu), v skupnem seštevku pa je osvojila odlično 3. mesto. Navdušila je tudi z ženskim svetovnim rekordom na letalnici v Vikersundu (226 m). Tudi v novi sezoni svetovnega pokala, ki se je sinoči začela v Lillehammerju, si želi biti 25-letna šampionka iz Poljan nad Škofjo Loko v vrhu.

Kako ste bili zadovoljni s svojim skakanjem na sklepnih pripravah?

»Vsako pomlad si zadam za cilj, da sem septembra, oktobra v dobri formi, saj lahko potem veliko bolj mirno pričakujem zimo. Ko enkrat dosežem določeno raven skakanja, jo poskušam tudi obdržati. Na treningih so bili moji skoki v redu, bomo pa videli, kako bo vse skupaj videti, ko bo šlo zares. Včasih potrebujem kakšno tekmo, da se ogrejem. Upam, da bom v najboljši formi za novoletno turnejo.«

Kako ste se prilagodili novim pravilom?

»Še zmeraj trdim, da so izpeljali preveč sprememb naenkrat. A to je treba vzeti v zakup. Ko so bila nova pravila znana, sem šla postopoma. Osredotočila sem se na vsako spremembo posebej in pri sleherni ugotavljala, kako nekaj vpliva na določeno stvar. Če sem opazila, da moram kaj popraviti, sem se takoj odzvala in se posvetila temu. Ocenjujem, da sem se dobro prilagodila. Ko se zdaj oziram nazaj, spoznavam, da v primerjavi s prejšnjo sezono niti ni bistvenih razlik. Vsaj v naši ekipi ne.«

Na Lillehammer vas vežejo lepi spomini, navsezadnje ste bili tam že dvakrat med najboljšo trojico.

»Veliko skakalnico imam zelo rada, medtem ko mi je manjša v preteklih letih povzročala določene težave. To mi zato predstavlja toliko večji izziv in verjamem, da bo letos drugače.«

Ali imate kakšne določene cilje?

»Zasledujem karierne cilje, ki jih morda osvojiš enkrat ali dvakrat. A to ne pomeni, da sem potem vsakič, ko ga ne osvojim, nezadovoljna. Pri meni je tako, da sem – ne glede na rezultat – zmeraj vesela, ko mi uspeta dva dobra skoka.«

V novi sezoni boste branili tudi svetovni rekord.

»Ali pa ga bom napadala.«

Imate še rezerve?

»Poleti, ki sem jih marca kazala v Vikersundu, so bili res zelo lepi. Če jih bom ponovila, bom kar vesela.«

Nika Križnar bi si za skoke na torkovem treningu v Kranju dala oceno 5 (od 10). Kako pa bi se ocenili sami?

»Recimo, da bi si dala 8. Nika pa je že velikokrat pokazala, da lahko po kakšnem slabšem treningu hitro preklopi v glavi in nato spet skoči daleč. Zaradi tega naj vas ne skrbi zanjo. Že jutri je lahko povsem drugače.«

Ste prejšnji konec tedna spremljali moški tekmi v Ruki?

»Da. Ker sem imela v soboto še določene obveznosti, sem si podrobneje ogledala nedeljsko tekmo. Bilo je zanimivo. Naši fantje so skakali zelo lepo in verjamem, da jih bo v nadaljevanju še poneslo in da bo šlo poslej pri njih le še navzgor.«

Kako pa ste videli premoč Avstrijca Stefana Krafta?

»Stefanova tehnika je zame skakalni ideal. Z odskočne mize zna s seboj vzeti ogromno hitrosti, v zraku pa ga nič ne krivi. Pri njem je res vse videti tako zelo preprosto, tako da ga je lepo gledati.«