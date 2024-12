Dončić »umrl« od smeha: snemalca je pretental na poseben način in nasmejal navijače (VIDEO)

Luka Dončić se na košarkarskem parketu zna pošaliti. Pred zadnjo tekmo ekipe Dallas Mavericks, ki je bila danes ponoči v gosteh v Torontu, si je privoščil snemalca (no, morda je šlo za snemalko). Potegavščina, ki jo je naredil, ga je več kot očitno zelo zabavala. Pa ne samo njega. Zagotovo je z njo spravil v smeh tudi svoje navijače in navijačice.

Kot lahko vidimo v videu, je slovenski košarkar na ogrevanju metal trojke, oseba, ki je imela kamero, pa je njegovo metanje snemala. V videu Dončić najprej zadene dve trojki in kamera je žogo pri obeh metih pospremila proti košu. Ko je Dončić vrgel tretjič, pa je žogo tik preden bi jo moral izpustiti iz rok obdržal, kar pa oseba s kamero ni takoj opazila in je posnela koš. Dončića je vse skupaj neizmerno zabavalo.

Ga pa lahko v dobro voljo spravljajo tudi rezultati ekipe Dallas Mavericks, ki so v zadnjem času zelo dobri. Mavericksi so bili danes s 118:125 boljši od Raptorsov. To je bila njihova sedma zaporedna zmaga. Trenutno zasedajo visoko drugo mesto v zahodni konferenci.