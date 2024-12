»Kakor da je bilo včeraj, ko sva izvedela, da bova postala mami in tati. Ne samo, da je prišla v najin svet, ampak ga je naredila svetlejšega. Najini srci sta se napolnili s povsem novo vrsto ljubezni. S takšno, ki je globoka, neomejena in čista,« sta čustvena mlada očka in mamica ob prvi svečki male Gabriele. Zdi se, da je Gabriela čez noč upihnila prvo svečko. Prvo leto je minilo hitro, iz drobne novorojenčice je zrasla živahna, radovedna mala deklica. »Hvaležna sva, da naju je izbrala in je naredila najino družino celovito. Pokazala nama je, kako lepo je lahko življenje,« ne skrivata vese...