Darko Jorgić: Drugi športi so prepovedan sadež

Darko Jorgić, ki je trenutno uvrščen med najboljšo namiznoteniško šesterico na svetu, je med letom zaradi treningov in tekmovanj pogosto odsoten. Prosti čas, ki ga sicer nima veliko, najraje preživlja med svojci in s prijatelji. Rojstni dnevi in prazniki so tako običajno nekaj, česar ne izpusti, če je to le mogoče.

Darko si je ob koncu leta 2022 nabral novih moči za prihajajoče tekme.

Božične in novoletne praznike je preživel v krogu najbližjih, najprej so se decembra veselili v domačem Hrastniku, nato pa še teden dni pri ženinih sorodnikih v Srbiji. »Prazniki so vedno najboljši počitek zame. Imel sem se res odlično ter sem maksimalno užival. Komaj čakam naslednje praznike, da se spet tako lepo podružimo,« pravi najboljši slovenski namiznoteniški igralec. »Res da takšnega druženja že nekaj časa ni bilo, toda tokrat je bilo vse po starem. Mislim, da smo ljudje končno začeli spet normalno živeti in se med seboj družiti. Lahko rečem, da je bilo tudi pri športnikih malce zadržanosti, zdaj je spet vse kot pred covidom,« še pove. Preživljanje praznikov z domačimi je zanj tradicija.

»Takrat se nekako sprostim in si odpočijem od poti po svetu. Poskušam se odklopiti, toda vedno me peče vest, da bom v slabi formi po oddihu, zato tudi treniram in delam na fizični pripravi. Si pa rad vzamem vsaj pet prostih dni in takrat o namiznem tenisu sploh ne razmišljam,« še pove. Medtem ko decembra uživa v druženju z najdražjimi, pa so športne aktivnosti zanj prepovedan sadež. »Večina namiznoteniških igralcev se ne ukvarja z drugimi športi, ker je to lahko precej tvegano za denimo kakšne poškodbe. Tudi pogodbe nas zavezujejo, da se ukvarjamo le z namiznim tenisom, zato se kakšnih adrenalinskih pustolovščin, pa najsi me še tako vlečejo, ne grem nikoli. Grem pa sem ter tja kdaj smučat ali pa sedem na sanke, toda počasi, previdno in zmerno,« se zasmeji mladi šampion, ki se je v zadnjih dneh poslovil od domačih, trenutno pa je z ekipo na pripravah v Nemčiji. »Že jutri me čaka finale nemškega pokala, kjer bom igral z ekipo iz Saarbückena. Lani smo ta naslov osvojili in upamo, da nam uspe tudi letos,« še sporoča iz Nemčije.