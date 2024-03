Cene Prevc prikimal Avseniku: Planica je največji oder v Sloveniji

Cene Prevc, ki je v torek dopolnil 28 let, je svoj zadnji skok oziroma polet na smučeh opravil 1. aprila lani v Planici. Odtlej ni šel več skočit, toda skoke še vedno spremlja z velikim zanimanjem. Seveda tudi zaradi sestre Nike, ki je na pragu osvojitve svojega prvega velikega kristalnega globusa, ter bratov Domna in Petra, ki se mu bo po finalu čez osem dni v Planici pridružil v športnem pokoju. Nekdanji vrhunski skakalec iz Dolenje vasi pri Železnikih je razkril marsikaj zanimivega o svojem zaključku kariere, sorojencih, svoji vlogi v Planici in lokalu v Škofji Loki.

Minilo bo leto dni, odkar ste svoje smuči postavili v kot. Kako se spominjate svojega zaključka?

»Spominjam se, da se je zaradi samega tekmovanja v izteku vse skupaj odvilo zelo hitro, zaradi česar nisem imel prav veliko časa za podoživljanje in razmišljanje. Veliko mi je pomenilo, da sta ob dekletu Juliji Patriciji in drugih do mene prišla tudi brat Peter in sestra Nika, tako da sem bil obkrožen tudi z najbližjimi. Vem, da bo Petrovo slovo potekalo na veliko višji ravni.«

Zadnji polet je Cene (v objemu svoje srčne izbranke Julije Patricije) opravil prvega aprila lani v Planici. FOTO: Voranc Vogel

Kako gledate na bratovo kariero in tekmovalno slovo?

»Peter je eden od najboljših smučarskih skakalcev, v tem športu je postavil več mejnikov. Zame je bil zgled, spodbuda in na tekmah kolega – kakor tudi drugi fantje. Preden je svojo odločitev sporočil javnosti, nas je o tem obvestil. Ko se zdaj ozrem nazaj, so določene njegove izjave med sezono že dale slutiti, da se namerava športno upokojiti.«

Kako si razlagate njegove uspehe, ki jih je začel nizati po tem, ko je sporočil, da bo sklenil svojo blestečo športno pot?

»Že sam je dejal, da tega ni mogoče pripisati zgolj enemu razlogu, toda sam verjamem, da začneš, ko glede nečesa – recimo slovesa – razčistiš sam pri sebi, skakati bolj sproščeno. Osnova vsega pa je to, da je Peter poleti nadgradil svojo tehniko.«

Kakor vse kaže, bo vaša družina bogatejša še za en veliki kristalni globus. Od skupne zmage v svetovnem pokalu namreč vašo sestro Niko loči le še šest točk. Ali vas je presenetila z letošnjo prevlado?

»Sestro pozorno spremljam že od vsega začetka in moram reči, da tako kot ona živi za skoke, ne jaz, ne Domen in niti Peter nikoli nismo. Kar ji je uspelo v tej sezoni, seveda ni mogoče načrtovati, mene pa z uspehi nikakor ni presenetila. Nika je sposobna marsičesa, vendar pa ji moramo pustiti čas, da dozori. Še vedno ima določena nihanja. Verjamem, da se bomo še velikokrat veselili njenih izjemnih predstav. Ko ji uspeta zares vrhunska skoka, se namreč njene tekmice znajdejo pred skorajda nemogočo nalogo, da bi jo ugnale.«

Ema poletela do 205,5 m Najboljše skakalke so včeraj v Vikersundu opravile dva poleta za trening, na katerem je bila obakrat najdaljša Norvežanka Silje Opseth (192,5 m in 215,5 m). Od Slovenk je 200-metrsko znamko premagala le Ema Klinec (146 m/11. in 205,5 m/3.). Nika Križnar (157 m in 164,5 m) je imela 4. in 7. oceno, nosilka rumene majice Nika Prevc pa si je za 19. rojstni dan, ki ga je praznovala prav včeraj, ob ognjenem krstu na letalnici podarila nov osebni rekord (159 m/12.). V drugo je pristala pri 124,5 metra (17.). Obe tekmi, tako današnja kot jutrišnja, se bosta začeli ob 10. uri.

Kaj pričakujete od poletov v Vikersundu?

»Marsikaj. Želim si predvsem, da bi vsi čim bolj uživali. Z užitkom pridejo namreč tudi rezultati. To velja tudi za Niko, ki je novinka na letalnici.«

Peter je še v igri za mali kristalni globus?

»Do konca so še štiri posamične tekme, na katerih je možno osvojiti še veliko točk. Že en polet lahko ogromno spremeni: lahko te zelo približa globusu ali pa oddalji od njega.«

Kolikokrat ste šli še skočit po koncu kariere?

»Niti enkrat. Vso opremo imam še doma, no, smuči zdaj ne, ker sem jih posodil tistim, ki nekaj pripravljajo Goranu Dragiću. A zdaj ne bi šel skočit niti za dušo, saj sem se morfološko tako spremenil, da nisem več tako gibljiv, kot sem bil. Morda bi pri dveh skokih še užival, potem pa bi se želel izboljšati, začel bi popravljati napake in se mučiti.«

Katere bodo vaše zadolžitve na letošnjem finalu v Planici?

»Kot ambasador se trudim po svojih močeh pri privabljanju gledalcev na spektakel v dolino pod Poncami, ki je veliko več kot 'zgolj' tekmovanje. Planica ima, kot je omenil tudi Sašo Avsenik, največji oder v Sloveniji – še veliko večji kot v Stožicah. Nikjer drugje pri nas se ne zbere toliko ljudi kot ob letalnici bratov Gorišek. Poleg tega sem bil zraven pri natečaju za pokal Planica 7, pri katerem bo lahko zmagovalka Tjaša v nedeljo podelila 'svojo' lovoriko najboljšemu letalcu, prirediteljem bom pomagal tudi tako imenovanih ogledih iz ozadja, s katerimi se želimo še dodatno zahvaliti določenim skupinam za njihovo podporo.«

Kako kaže vašemu lokalu v Škofji Loki?

»Odločili smo se za popolno prenovo prostorov, ki v več kot 500 let stari hiši zahteva veliko truda in prilagoditev. Vsak dan poskušamo narediti čim več, prej ko bomo odprli lokal, bolje bo. Kdaj natančno bo odprtje, še ne vem, načrtujem pa, da bi se dalo že na začetku poletja Pri Homanu, ime ostaja nespremenjeno, ker gre pri dvorcu iz leta 1511 za kulturni spomenik, dobiti sladoled.«

Peter Prevc je bil najboljši v včerajšnjih kvalifikacijah v Vikersundu. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters