Bravo kapetan: Dončić učil Američane slovenskega jezika (VIDEO)

Slovenija in slovenski jezik sta zaradi nekaterih Slovenk in Slovencev bolj prepoznavna v svetu, kot bi bila sicer. Eden izmed tistih, ki naredijo zelo veliko za promocijo Slovenije, je zagotovo košarkar Luka Dončić. Ta je zdaj ponovno promoviral našo državo. V zanimivem videu, ki ga je klub Dallas Mavericks objavil na Instagramu, je namreč prevajal besede, ki opisujejo Slovenijo, iz angleškega v slovenski jezik.

Dončić, ki je v slovenski košarkarski reprezentanci kapetan, je med drugim prevedel besede »beautiful« (lepo), »river« (reka) in »amazing« (neverjetno). Besedo »amazing« tudi sicer večkrat izreče in je postal že prepoznaven po njej.

Glede na to, da je Dončić star šele 25 let, se bodo lahko Američani še dolgo od njega učili našega jezika. Samo poškodb ne sme imeti, da bo lahko pri njih igral še vrsto let.

Dončić trenutno igra svojo sedmo NBA sezono, v kateri pa Dallasu za zdaj ne gre najbolje. Moštvo iz Teksasa je s petimi zmagami in sedmimi porazi šele na dvanajstem mestu zahodne konference. A sezona je še dolga in časa, da Dallas izboljša položaj, je še veliko.