Je to najbolj neverjeten met, ki ga je Dončić zadel do danes? Pusti te brez besed (VIDEO)

Do danes smo lahko videli že veliko neverjetnih metov Luke Dončića pred tekmami in med premori na tekmah. Na spletu se je zdaj pojavil posnetek še enega, ki je še posebej neverjeten. Po poročanju portala clutchpoints.com je Dončić tega zvedel na zadnji tekmi, ki je bila proti Houstonu.

Kot je videti na posnetku, je bil blizu tunela, ki vodi do slačilnice, nakar je vrgel žogo v visokem loku proti košu in ga zadel. Zadeti koš iz take razdalje in izza table, seveda ni mačji kašelj. Kot je videti na posnetku, je bil nad Dončićevo mojstrovino navdušen tudi Marko Milić, ki je bil takrat na igrišču.

Dončić je bil lahko nad zadetim metom zadovoljen, nekoliko manj pa nad razpletom tekme proti Houstonu, saj jo je Dallas izgubil s 102:108. Dallas ima na začetku sezone tri zmage in dva poraza. Naslednjo tekmo bo igral v ponedeljek ob 1.30 po slovenskem času proti ekipi Orlando Magic.