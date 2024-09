Zvezdnik Joshua gre v ring kot gladiator in brez čustev, jutri ga čaka odmeven dvoboj

V sredo bodo minila tri leta, odkar je Anthony Joshua doživel boleč (prvi) poraz z ukrajinskim boksarskim šampionom Oleksandrom Usikom in ostal brez dveh naslovov svetovnega prvaka v težki kategoriji (po različicah IBF in WBO). V soboto se britanskemu zvezdniku ponuja lepa priložnost, da si povrne enega od njih. Na nabito polnem londonskem stadionu Wembley, na katerem prireditelji napovedujejo za boksarsko prireditev rekordnih 96.000 gledalcev po 2. svetovni vojni na Otoku, se bo za šampionski pas združenja IBF udaril z rojakom Danielom Duboisom.

Večina poznavalcev tega borilnega športa več možnosti za uspeh pripisuje Joshui (28 zmag, 25 s k. o., 3 porazi), ki je trdno odločen spet zasesti prestol, toda Duboisa, ki ima v svoji poklicni statistiki 21 zmag (20 s k. o.) in dva poraza, nikakor ne gre podcenjevati. Na koncu koncev je pred dobrimi tremi meseci prisilil k vdaji hrvaškega asa in programiranega izzivalca svetovnega prvaka Filipa Hrgovića ter mu tako zadal sploh prvi neuspeh v ringu.

»AJ« je sicer v minulih dneh večkrat priznal, da še ni prebolel svojih dveh porazov z Usikom; po drugem avgusta predlani se je psihično zlomil in izbruhnil v solzah. »Šel sem skozi težko in zelo boleče obdobje. Zares sem trdo garal, da sem se izboljšal in vrnil na to raven,« je pojasnil Joshua in v isti sapi pripomnil, da se je spremenil tudi osebnostno. »Zdaj sem kakor pravi gladiator. Ko gre za boks, ne poznam čustev. Komaj že čakam, da stopim na borišče,« je večkrat ponovil 34-letni Anglež.

Pas mu je podaril Usik

Zaradi obračuna s sedem let mlajšim rojakom pred skoraj 100.000 gledalci (dosedanji britanski rekord po obiskanosti si sicer s 94.000 ljubitelji boksa lastita Tyson Fury in Dillian Whyte iz aprila 2022) pričakuje nadvse naelektreno ozračje na Wembleyju.

»Dubois je vsekakor zelo kakovosten boksar, briljanten borec. O njem govorijo zgolj z izbranimi besedami in včasih imam občutek, da mene kar malo podcenjujejo. Zaradi tega sem trdno odločen, da vnovič pokažem, kako dober sem v resnici,« je poudaril Joshua, ki samozavest črpa tudi iz prepričljive marčevske predstave iz Riada, kjer je že v drugi rundi zrušil Francisa Ngannouja. Fury je – mimogrede – potreboval vseh deset rund, da je proti kamerunskemu šampionu mešanih borilnih športov prišel do tesne zmage po točkah.

Od Daniela ne pričakujem spoštovanja, bom pa storil vse, da me bo spoštoval po dvoboju.

»Od Daniela ne pričakujem spoštovanja, bom pa storil vse, da me bo spoštoval po dvoboju,« je še zatrdil olimpijski zmagovalec iz Londona 2012. Podobno razmišlja tudi Dubois, ki je po uspehu proti Hrgoviću postal začasni svetovni prvak združenja IBF. Šampionski pas mu je nato s tem, ko se mu je odpovedal, »podaril« Usik, proti kateremu je sicer z nokavtom klonil avgusta lani. »Moj cilj je seveda zmaga, s katero bi na najlepši možni način potrdil, da si zaslužim to lovoriko,« je napovedal 27-letni Londončan.