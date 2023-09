Znano, s kom bodo Slovenci igrali v polfinalu

Slovenija bo v polfinalu evropskega prvenstva v odbojki v Rimu igrala s Poljsko. Poljaki so danes v četrtfinalu v Bariju v štiri nizih s 3:1 (-26, 15, 34, 17) premagali Srbe.

Bržkone je zmagovalca odločil tretji niz, v katerem so gledalci videli pravo dramo in zmago Poljske s 36:34.

Pred tem so uvodni niz v podaljšku dobili Srbi, nato pa Poljakom dovolili, da so se v drugem razigrali. V četrtem se je zgodba ponovila.

V četrtek Slovenijo čaka dvoboj s Poljsko. FOTO: Ozs

Tudi pred vrhuncem evropskega prvenstva je v slovenski ekipi še naprej moč čutiti izjemno pozitivno energijo, izjemno motiviranost in optimizem. K temu pripomore tudi zgodovina. Slovenija je namreč na predhodnih štirih izvedbah evropskega prvenstva kar trikrat nastopila v polfinalu (2015, 2019, 2021) in si vselej zagotovila mesto v finalu »To bo moje tretje polfinale na evropskih prvenstvih. Občutki so zelo, zelo pozitivni. Tu se naša pot šele začne!« je odločno povedal najvišji član izbrane vrste Sašo Štalekar.