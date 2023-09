Srčni slovenski odbojkarji splezali iz brezna

Slovenska odbojkarska reprezentanca je bila v skupinskem delu evropskega prvenstva zelo prepričljiva, oddala je le en niz, v osmini finala proti Turčiji pa so se fantom zatresle roke. Po zaostanku z 0:2 v nizih so bili na robu prepada, a so s srčnostjo in nepopustljivostjo vendarle slavili zmago s 3:2 in napredovali v četrtfinale. Danes (16.30) bodo morali za preboj med najboljše štiri in pot v Rim streti Ukrajina.

Najboljšo odbojko so doslej varovanci Gheorgheja Cretuja prikazali, ko so bili na papirju v podrejenem položaju. Kot branilci srebrne kolajne z EP 2021 prav velikokrat tega »privilegija« letos ne bodo imeli, tako je bilo tudi v osmini finala, ko jim je nasproti stala Turčija. Gonilna sila zasedbe, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani, je bil naturalizirani Bošnjak Adis Lagumdžija (32 točk), pri 24 letih že eden najboljših korektorjev na svetu.

Po velikem preobratu se je začelo slovensko veselje. FOTO: OZS

Možič: Prevladal slovenski značaj

Slovenci so veljali za velike favorite, a jim nič ni šlo od rok. Turki so se dobro pripravili na slovensko igro v napadu, nerešljiva uganka za slovenske sprejemalce je bila naveza Lagumdžija - Bedirhan Bülbül: ko so z dvojnim, občasno trojnim blokom ustavili enega, je udaril drugi. Po poletni igri Turkov na eni in neprepoznavni, na trenutke tudi nervozni igri Slovencev na drugi strani so evropski podprvaki zašli v zaostanek z 0:2 v nizih in vrag je vzel šalo. Takrat so se oprli na izkušnje in s potrpežljivo igro prihajali do prigaranih točk. Vsak niz je bil napet, po izenačenju na 2:2 se tudi v petem Turki niso vdali, po končnih 15:13 v slovensko korist se je Cretuju in igralcem odvalil ogromen kamen od srca.

»Turki niso mogli ničesar izgubiti – kot vsi, proti katerim smo igrali. To je bila tekma za biti ali ne biti, mi smo bili pod velikim pritiskom, na drugi strani pa smo imeli še enega od najboljših korektorjev na svetu Adisa Lagumdžijo ter selektorja, ki pozna naše luknje. Bili so blizu zmagi, na koncu je prevladal naš značaj. Mogoče nas bo slaba igra še podžgala za četrtfinale,« upa z 19 točkami najboljši slovenski strelec Rok Možič.

Morali bomo tvegati več, tako s servisom kot v igri, tudi za ceno kakšne napake več.

Urnaut: Več bo treba tvegati

Po težki, več kot dve uri in pol dolgi tekmi Slovenci veliko časa za regeneracijo nimajo. Že danes ob 16.30 jih čaka četrtfinalni obračun z Ukrajinci, ki so v soboto zanesljivo s 3:0 odpravili Portugalsko. Z Ukrajino se je Slovenija merila na uvodni tekmi prvenstva, do Turkov so prav Ukrajinci edini Slovencem odščipnili niz. Dvoboj slovanskih reprezentanc je bil izenačen tudi v četrtfinalu lanskega svetovnega prvenstva, zato bodo morali varovanci Cretuja prestaviti v višjo prestavo in igro dvigniti na šampionsko raven.

»Morali bomo več tvegati, tako s servisom kot v igri, tudi za ceno kakšne napake več. Le če bomo res stoodstotni in bomo šli v dvoboj na polno, si lahko obetamo uspeh,« svari slovenski kapetan Urnaut. Pri servisu imajo Slovenci največ rezerv in če bo začetni udarec deloval bolje, se bodo tudi ostali elementi v igri postavili na svoje mesto. Nagrada je velika – zmaga bi prinesla selitev v Rim in vnovični boj za kolajne na prvenstvu stare celine.