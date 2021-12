Zmaji prekinili študentsko zabavo, Krka nemočna

Košarkarska velikana Slovenije in Črne gore sta v soboto v slovensko-črnogorskih obračunih 12. kroga lige ABA upravičila vlogo favorita, več težav pa je imela s podgoriškim Derbyjem ljubljanska Cedevita Olimpija. Ta je mladi ekipi slovenskega trenerja Andreja Žaklja omogočila, da je do zadnjih minut ostala v igri za veliko presenečenje. Budućnost teh težav s Krko ni imela. V dvorani Stožice je že vse kazalo na sprehod zmajev, ki so po vodstvu z devetimi točkami ob polčasu v zaključku tretje četrtine pobegnili že na +17 (72:55). To je bilo znamenje, da trener gostov in stari znanec stožiškega občinstva Andrej Žakelj v igro pošlje najstniške upe, ki so močno zapletli položaj v zadnji četrtini, v kateri so se Podgoričani s polnim imenom KK Studentski Centar približali na vsega šest točk zaostanka, nazadnje pri 80:74. A dobri dve minuti strelskega mrka so zmaji znali izkoristiti in s koši Jake Blažiča, Yogija Ferrella (prosta meta) in Melvina Ejima zlomili odpor tekmecev, pri katerih se je z 21 točkami spet izkazal Portoričan Kyle Vinales. Končni izid je bil 88:78. »Mislim, da smo jim povzročili določene težave. Mlada ekipa smo, ki je pokazala dober pristop na začetku tekme, a ga je skozi 40 minut težko ohraniti. Kot na vsaki tekmi smo tudi tokrat imeli težave s skokom,« je staremu znancu in nekdanjemu sodelavcu Jurici Golemcu čestital Žakelj. »Zelo pomembna zmaga, seveda je bilo veliko pritiska, saj doma nismo zmagali že ne vem koliko časa,« je priznal Golemac. »Mladinsko izgubljene žoge bi pripisal utrujenosti pa tudi neizkušenosti. Realno moramo še malo razširiti nabor igralcev, poiskati še kakšnega razpoloženega, da bi lahko v končnico prišli s svežimi,« je bil iskren ljubljanski strateg. V njegovem moštvu je proti nekdanjim tekmecem iz črnogorske lige Jacob Pullen dosegel 20 točk, sledila sta Edo Murić (18) in Blažič (15), pod košem pa je z 12 točkami in 11 skoki, od tega jih je bilo osem napadalnih, prevladoval Alen Omić.

Nazadnje v Benetkah Košarkarji Valencie so zadnjo tekmo odigrali 7. decembra v evropskem pokalu v Benetkah, kjer sta bila ob zmagi z 81:67 prva strelca ekipe Prepelič (17) in Tobey (16). Spopad v mestu netopirjev bo zanimiv tudi zaradi prisotnosti Alena Omića, ki je tudi ob pozivih Prepeliča dolgo čakal na nov reprezentančni vpoklic, ki pa je nazadnje romal na Tobeyjev naslov.

Zdaj Prepelič in Tobey

»Omić zna deset naših napadov, mi smo na začetku, v osnovni šoli. Dal nam je veliko samozavesti in pozitivne energije, a ljudje moji ... Ne vem, kdo je naredil ekipo v 20 dneh, v enem, dveh, treh ali štirih mesecih? Lahko ti uspe, a to ni normalno in ni pravilno,« je bil brez dlake na jeziku Golemac, ki se je z ekipo že včeraj podal v Valencio, kjer je naslednji izziv v evropskem pokalu na sporedu že jutri. Španci bodo z reprezentantoma Klemnom Prepeličem in Mikom Tobeyjem za nameček spočiti, saj so se zaradi odkritih okužb z novim koronavirusom po 12 dneh šele včeraj vrnili na parket za prvenstveni obračun z Rio Breoganom. Rok Stipčević proti Budućnosti bi bil primeren opis dvoboja v Podgorici, kjer je domači klub s 65-odstotnim metom neusmiljeno polnil koš Krke, pri kateri je mejo desetih točk presegel zgolj Stipčević (21). Dolenjci so se proti ekipi svojega nekdanjega trenerja Aleksandra Džikića, ki je računal le na osem varovancev, nevarno približali oktobrskemu porazu s Partizanom (45:92), Črnogorci so s 110 točkami postavili rekord aktualne sezone v ligi ABA. Na koncu je na semaforju pisalo 110:64. »Upam, da to ni realen kazalnik našega karakterja. Če je tako, bomo imeli v nadaljevanju sezone velike težave,« je bil razočaran gostujoči strateg Dalibor Damjanović.